Il Capodanno è ormai imminente, un anno difficile sta per finire, e molti direbbero “finalmente!” Ma quali sono le tradizioni per questa notte così particolare?

Nel nostro Paese si usa ad esempio indossare qualcosa di rosso come portafortuna. Una tradizione, questa, che secondo alcuni risale ai tempi di Ottaviano Augusto, prima ancora di Cristo. Il rosso simboleggiava il cuore, la salute, la fertilità. In Brasile il colore della fortuna è il bianco. In Cile e in Messico, in questo periodo, troveremo tante decorazioni, luci e festoni tutte in giallo.

A mezzanotte, intanto, noi mangiamo le lenticchie che sono simbolo di abbondanza. Baciarsi sotto il vischio per gli innamorati fa sempre bene, così come mettere a tavola sette tipi diversi di frutta secca per attrarre ricchezza e fortuna.

I festeggiamenti nel mondo

Tutto il mondo festeggia il Capodanno, a cominciare dall’Isola di Kiritimati dell’arcipelago delle Sporadi Equatoriali. Detta anche Isola di Christmas, per restare quasi in tema, perché scoperta il giorno di Natale del 1777, dal capitano Cook. Nei festeggiamenti seguono le isole di Tonga e di Samoa. Infine gli ultimi a salutare il vecchio anno, e ad accogliere il nuovo, sono gli abitanti dell’arcipelago delle Samoa Americane, nell’Oceano Pacifico, con capitale Pago Pago.

E i riti propiziatori

Da che mondo è mondo, esistono i riti propiziatori. Si tratta di cerimonie o liturgie che, attraverso delle funzioni, con formule e comportamenti che si ripetono, intendono scacciare il male, la sfortuna e la negatività. Nel contempo si vuole propiziare, ossia attrarre o rendere possibile e facilitare, il bene, la felicità, la prosperità e la ricchezza. Nell’antichità spesso questi riti intendevano ingraziarsi la benevolenza delle divinità.

Ecco perché a Capodanno qualcuno nasconde tre patate sotto il letto, o apre la finestra di una stanza buia prima di mezzanotte, per far uscire il male. Chiudere invece quella di una stanza illuminata sembra che serva per trattenere gli spiriti benevoli o le energie positive.

E se vogliamo sapere cosa ci riserva il nuovo anno?

La tradizione contadina sarda suggerisce di mettere tanti chicchi di grano, uno per ogni mese, su un mattone rovente. Se bruciano si avrà bel tempo.

In Puglia, invece, la tradizione vuole che un matrimonio sia imminente qualora due chicchi di grano in acqua restano uniti.

Nel Lazio, le nubili scelgono tra tre aghi con un filo di cotone rosso, bianco e nero. Il primo per chi non si sposa. Il secondo scelto significherà un matrimonio felice, il terzo un’unione infelice.

Ancora, la pietra lasciata cadere su un pavimento che si scheggia sarà presagio di eventi sfortunati, secondo le tradizioni calabre.

Ecco perché a Capodanno qualcuno nasconde tre patate sotto il letto o sotto il divano. In questo modo, secondo la credenza di alcuni paesi del Sud America, potremo scoprire cosa ci aspetta nell’anno a venire. In Colombia e in Perù, per esempio, si posiziona sotto il divano o sotto il letto, una patata con la buccia, una pelata a metà, e una terza completamente sbucciata. A mezzanotte, senza vedere, si cerca di afferrarne una. La patata senza buccia indica un anno di ristrettezze, quella con la buccia un futuro di abbondanza e prosperità. La patata sbucciata a metà indicherà un anno da trascorrere in una condizione che rappresenta una giusta via di mezzo.

