Tra le consistenti misure che prevede il Decreto Sostegni, non mancano quelle che interessano i lavoratori del mondo dello sport. In base alle prime notizie, si apprende uno stanziamento di ben 350 milioni di euro in favore della società Sport e Salute del CONI. Ecco per quali lavoratori arriva un bonus fino a 3.600 euro e di seguito esploriamo in sintesi la misura.

Quali indennità per i collaboratori sportivi

In base a quanto i rappresentanti di Governo hanno anticipato circa il Decreto Sostegni, si prevedono nel breve termine diverse indennità per molti contribuenti. Per quanto concerne i lavoratori intermittenti, stagionali e occasionali si annuncia l’assegnazione di una indennità onnicomprensiva INPS di 2.400 euro. Nel caso dei collaboratori sportivi, il sussidio avrà un importo variabile tra i 1.200 euro ed i 3.600 euro. L’ammontare del sostegno si calcolerà in base ai compensi che il soggetto ha ricevuto nell’anno di imposta 2019. Sarà direttamente la società Sport e Salute spa a gestire l’assegnazione delle indennità in favore della numerosa platea di beneficiari. Quando e chi deve inoltrare la domanda?

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

A quanto ammontano gli assegni dei bonus

I collaboratori di società, enti o associazioni sportive potranno beneficiare di una quota di sostegni che il decreto di Draghi dovrebbe ufficiale a breve. Si prevedono almeno tre fasce di compensi per l’attribuzione del sussidio così distribuite: chi nel 2019 ha registrato compensi inferiori a 4.000 euro, riceverà una indennità pari a 1.200 euro; coloro che hanno registrato compensi tra i 4.000 e 10.000 euro, percepiranno una indennità di 2.400 euro; in fine, per compensi superiori a 10.000 euro si prevede una indennità pari a 3.600 euro. Attenzione perché non tutti devono inviare domanda.

I lavoratori che non hanno beneficiato dei bonus precedenti per i collaboratori sportivi dovranno inviare domanda tra il 1° ed il 15 di aprile. In questo caso, l’invio della richiesta è eseguibile sulla piattaforma Sporte e Salute spa. Negli altri casi invece, l’erogazione delle indennità dovrebbe avvenire in maniera automatica. Ecco per quali lavoratori arriva un bonus fino a 3.600 euro. Si attendono ulteriori e dettagliate comunicazioni in merito alle modalità operative.

Approfondimento

Si deve restituire il bonus vacanze se il modello ISEE presenta errori