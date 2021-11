Ecco per quali categorie scatterà subito la quarta dose di vaccino, secondo le allarmanti indicazioni dell’EMA

Anche se molti non la vedono e sentono ancora, c’è in atto la quarta ondata di questa interminabile pandemia. Infatti, si sta registrando, negli ultimi tempi, un aumento significativo dei casi di Covid-19, che desta preoccupazione. Sicché, si continua a spingere sulla campagna vaccinale, per cercare di arrivare ad una copertura quasi totale della popolazione. Il tutto, naturalmente, per incassare meglio i colpi della quarta ondata. Ecco, quindi, per quali categorie scatterà subito la quarta dose di vaccino, secondo le allarmanti indicazioni dell’EMA. Anzitutto, vengono annoverate, tra coloro che hanno priorità assoluta, le persone immunodepresse. Si reputa, infatti, che questi pazienti siano particolarmente vulnerabili al virus. Al momento, però, si sta ancora stabilendo la scala di priorità delle categorie a rischio. Esse, dovranno ricevere la prossima dose di vaccino prima delle altre. Ma, vediamo, più nel dettaglio, quali saranno gli step successivi della campagna di immunizzazione.

Il responsabile della strategia vaccini dell’Ema, ha sottolineato che è in atto la quarta ondata. Il tutto, come è dato evincere dall’aumento del tasso dei contagi, dei ricoveri e, purtroppo, dei decessi. Da qui, il reinserimento, da parte degli Stati delle misure di base della mascherina e del distanziamento sociale. Egli, inoltre, ha ribadito la necessità che, chi ha finora ricevuto una sola dose, termini il ciclo vaccinale. In più, chi è fragile, dovrà ottenere al più presto la terza dose. Tutte queste emergenze e priorità sono state messe in conto anche dalla prossima Legge di Bilancio 2022. Non a caso, quest’ultima ha stanziato circa 2 miliardi di euro per acquistare nuove dosi di vaccino per il prossimo anno.

Novità della Legge di Bilancio sul piano dei vaccini

La Legge di Bilancio ha, dunque, stanziato un importo per la campagna vaccini pari a quasi 5 volte in più rispetto al 2021. Sicché, il Fondo per l’acquisto dei vaccini e dei farmaci, per la cura dei pazienti malati di Covid, sarà considerevole. Esso, infatti, in termini numerici, ha visto una maggiorazione di circa 1.850 milioni di euro. Ciò significa che si potranno acquistare, pressoché, 90/100 milioni di dosi di vaccino. Tale è un numero sufficiente a coprire sia la quarta che un’eventuale quinta dose. Insomma, si avvicina la quarta ondata, pertanto occorre riprendere ad adottare le precauzioni necessarie ad evitare il propagarsi dei contagi. Inoltre, conviene a chi non si è ancora vaccinato, di farlo al più presto!