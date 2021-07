Chi cerca un’auto a noleggio per le vacanze sta scoprendo che se ne trovano pochissime in giro e che costano molto care. Oggi spieghiamo perché con l’aiuto degli Esperti di ProiezionidiBorsa. Ecco, quindi, per quale motivo non troviamo auto a noleggio e perché costano carissime.

Il problema del car crunch

La crisi dei microprocessori scoppiata a causa della pandemia è un fenomeno inaspettato, che non si normalizzerà prima di un anno. Sta causando un disagio nel settore delle auto a noleggio che si chiama car crunch. La carenza di chip sta causando molte difficoltà nella filiera dell’automotive.

Il settore noleggio nel 2020 ha drasticamente tagliato gli ordini di vetture per garantirsi la sopravvivenza a causa del boom dello smart working e dello stop totale nel settore delle vacanze. In tutto il Mondo sono stati prodotti molti meno veicoli a causa del fermo di diversi stabilimenti automobilistici.

La nipponica Toyota ha dovuto fermare due impianti di produzione in Giappone a causa della carenza di chip. Ovviamente le case automobilistiche danno la precedenza, nelle consegne, ai clienti al dettaglio ai clienti privati e non ai noleggiatori.

Clienti più indecisi

Le case di noleggio devono fronteggiare anche un’altra difficoltà. I clienti sono diventati molto più indecisi, ora prenotano le vetture solo con tre giorni in anticipo, quindi c’è poca visibilità sulla domanda futura.

La maggior parte dei noleggiatori dispone di circa un terzo di veicoli in meno rispetto a un anno fa. E per chi ha bisogno di un’auto, una volta scesa la scaletta dell’aereo, è diventato più difficile trovarle.

Le società di noleggio stanno anche acquistando mezzi a capienza media (tra le 5 e le 9 persone) e veicoli di seconda mano per sopperire alle richieste.

Ecco per quale motivo non troviamo auto a noleggio e perché costano carissime

A fronte di un’offerta ridotta, assistiamo ora a un boom incredibile di richieste per auto da affittare. Dunque, i prezzi sono già schizzati alle stelle in Spagna (per esempio a Maiorca) negli USA. Anche in Sardegna e in Sicilia si sono già visti i primi rincari da capogiro.

Fioccano le offerte di bed e breakfast con uso dell’auto, di auto con conducente e anche di autisti abusivi. Attenzione perciò alle truffe, anche sul transfer da e per gli aeroporti dalle principali città nel Sud Italia.