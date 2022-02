Ecco per ogni segno zodiacale le cose che l’oroscopo della prossima settimana ci dice di non fare in amore, lavoro e soldi per arrivare tranquilli alla fine di febbraio 

In tanti leggono il proprio oroscopo prima di una decisione. Credono nell’influenza degli astri e si regolano di conseguenza. Di solito, si guardano gli aspetti positivi, trascurando quelli negativi. Invece, ecco per ogni segno zodiacale le cose che, nei prossimi giorni, dovremmo evitare di fare, se crediamo alle stelle. In modo da arrivare tranquilli alla fine di febbraio.

Acquario: è probabile che qualcosa di non piacevole riemerga dal passato e sarà importante, per l’Acquario, non cambiare il proprio modo di essere. Fondamentale ascoltare i consigli e, magari, ricambiare il favore.

Pesci: è apprezzabile il tentativo che si sta facendo di cambiare alcune cose della nostra vita, ma attenzione a non rovinare tutto. Gli altri devono ancora capire il nostro nuovo “io” e qualche incomprensione potrebbe nascere.

Ariete: La nostra incapacità di fronteggiare certi eventi della vita potrebbe avere il sopravvento, mandandoci in confusione. Anche perché senza la giusta dose di umiltà, rischieremo di compromettere anche i rapporti con gli altri.

Toro: Siamo proprio sicuri di aver bisogno dell’approvazione di persone che non tengono realmente a noi? Dar troppo peso a quello che dicono ci porterà a chiuderci in noi stessi. Crediamo di più nella nostra forza d’animo.

I Gemelli non si facciano prendere dall’ansia e occhio Leone al rapporto con gli altri

Gemelli: Abbiamo una gran voglia di fare, ma a volte ci freniamo da soli, presi dall’ansia. Nei prossimi sette giorni, invece, cerchiamo di chiarirci le idee e puntiamo diritti a quell’obiettivo. Nulla e nessuno potrà fermarci.

Cancro: In questi giorni, dobbiamo imparare a contare fino a tre. Partire lancia in resta e a testa bassa non ci porterà a nulla. Apprezziamo di più quello che ci circonda e saremo più forti per affrontare chi si mette di traverso.

Leone: Questa è una settimana molto particolare per i nati sotto il segno del Leone. Che potrebbe intaccare il rapporto con gli altri. Non sempre ciò che diremo sarà recepito esattamente da chi ci sta intorno. Dovremo essere noi capaci a limare queste differenze.

Vergine: Quelli che sembrano dei problemi, in realtà potrebbero essere i nostri alleati. Se imparassimo a salire meno in cattedra potremmo averne giovamento. E ricordiamo che l’impazienza non serve a nulla.

Bilancia: Inutile perdersi nelle piccole cose, ma impariamo a guardare le cose nel loro insieme. Cercare il pelo nell’uovo non sempre è un bene. Liberiamoci da questa negatività e anche chi ci sta intorno ne gioverà.

Scorpione: A volte, non diamo peso a quello che ci dicono gli altri. Siamo troppo concentrati su noi stessi. Invece, la risposta potrebbe essere più semplice di quello che ci appare. Meno decisioni di pancia, ma più ascolto.

Sagittario: Siamo abituati a prenderci dei rischi, ma non sempre questo aiuta. Dobbiamo prendere delle decisioni che avranno ripercussioni anche fra molto tempo. Prendiamoci tutto il tempo per valutare bene ogni cosa.

Capricorno: A volte, dei piccoli passi falsi ci sembrano delle montagne. Invece, anche nei prossimi giorni, dovremmo imparare a dare alle cose il giusto peso. Prendiamoci il tempo che ci serve.