Tecnologia a tutta forza: ecco per investire il miglior portafoglio tech per i prossimi 3 anni . Forse un giorno ci sarà un settore, in Borsa, che tirerà più della tecnologia (e noi scommettiamo che sarà così). Anzi, forse c’è già, almeno in nuce (non forse, c’è già, e noi lo conosciamo). Ma, per adesso, la tecnologia e l’innovazione sono il settore che fa la parte del leone in Borsa. Il recente, forte, impetuoso rialzo dei corsi azionari, infatti, è da ascrivere principalmente ai titoli tech. Che praticamente da soli (o quasi, insieme al settore salute) hanno tenuto in piedi la baracca.

Ecco quindi l’idea di dare un’occhiata ai migliori gestori di fondi tech negli ultimi tre anni, il classico medio termine. Pronti a scommettere che molti di questi, e diversi titoli di questi portafogli, saranno ancora al top tra altri 3 anni. Ed ecco quindi questa crème de la crème del tech (i fondi migliorano la loro performance dal primo all’ultimo della lista).

Fidelity International, con i fondi azionari tecnologici Fidelity Global Technology A-Dis-EUR e PrivilEdge Fidelity Tech USD PA

Raiffeisen, con il fondo azionario tecnologico Raiffeisen-Technologie-Aktien VT

Axa Im, con il fondo azionario tecnologico AXAWF Framlington Dgtl Ecoy A Cap USD.

Bnp Paribas Am, con il fondo azionario tecnologico BNP Paribas Disrpt Tech Cl C

AB, con il fondo azionario tecnologico AB International Tech I Acc

Janus Henderson Investments, con il fondo azionario tecnologico Janus Henderson Glb Tech A USD Acc

Franklin Templeton Investments, con il fondo azionario tecnologico Franklin Technology A Acc USD

Polar Capital, con il fondo azionario tecnologico JPM US Technology A (dist) USD

Jpm Am, con il fondo azionario tecnologico JPM US Technology A (dist) USD

BlackRock, con i fondi azionari tecnologici BGF World Technology A2 e BGF Next Generation Technology I2 USD

Ecco per investire il miglior portafoglio tech per i prossimi 3 anni

Le azioni protagoniste dei portafogli di questi fondi? Ovviamente i soliti noti (e non potrebbe essere diversamente). Con qualche sorpresa, sconosciuta magari al grande pubblico, ma che ha performato benissimo. Apple, Alphabet, Samsung Electronics, Microsoft, KLA Corp, Western Digital, Analog Devices, Xilinx, NXP Semiconductors, Facebook, IBM, SAP, Intel, Oracle, Netflix, NVIDIA, AMD, Aixtron, Visa, TeamViewer, Mastercard, Applied Materials, Prologics, Amazon, Tencent, PayPal, ServiceNow, Alibaba, Salesforce.com, Zendesk, Adobe, Taiwan Semiconductor, New Relic, First Solar, Texas Instruments, ASML, Workday, Synopsys, Tesla, Match Group, Twilio (NYSE:TWLO), Ping An, Inphi, Ring Central, Atlassian, Kakao, Shopify, Delivery Hero.

Grandi nomi ed aziende semisconosciute. E’ questo mix, spesso ignoto ai più, che garantisce grandi performance. E le garantirà anche in futuro. I fondi selezionati possono già da soli costituire un’ottima diversificazione tech. Le aziende nominate possono essere anch’esse un ottimo materiale di partenza per una approfondita chiacchierata con vostro consulente d’investimento. Ci risentiamo tre 3 anni per la performance che avremo ottenuto.