In questi giorni di calore in molti amano preparare gelati e granite per rinfrescarsi e idratarsi per sopportare meglio l’umidità. Preparare in casa nostra gelati e granite però può essere alquanto difficile se non abbiamo il macchinario specifico che gira il preparato.

Se vogliamo risparmiare sugli elettrodomestici e realizzare una deliziosa granita fatta in casa possiamo seguire questi consigli e avremo una delizia rinfrescante e dissetante proprio in tipico stile siciliano. Oggi vedremo l’unico trucco per avere una granita siciliana fatta in casa super spumosa.

Un trucco

Sia che prepariamo granite che gelati è molto importante che il composto resti spumoso e che ghiacci senza diventare duro. Per impedire che il gelato e le granite diventino dure solitamente si ricorre a dei macchinari che hanno delle pale che girano e rimestano la base di continuo. Così si ottiene la caratteristica consistenza ghiacciata ma morbida.

Se vogliamo ottenere un effetto simile dobbiamo armarci di una forchetta e di tanta pazienza e seguire questi consigli.

Ecco l’unico trucco per avere una granita siciliana fatta in casa super spumosa

Per ottenere tutta la cremosità che rende una granita siciliana una delizia unica al mondo dovremo iniziare a mescolare la base appena la abbiamo preparata e alternare una permanenza in freezer con dei momenti fuori dal freezer in cui noi mescoleremo il composto in modo vigoroso.

Dovremo ripetere questa operazione almeno cinque volte, ma più volte la ripeteremo meglio sarà. In questo modo non daremo modo alla granita di solidificarsi, e avremo un dolce cremoso e spumoso che si scioglie in bocca.

Dopo un paio di ore in cui abbiamo alternato l’azione di mescolare al freddo del freezer avremo una super granita siciliana spumosa e deliziosa che si scioglierà in bocca, provare per credere.

