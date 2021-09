Seguire una dieta dimagrante non è sempre facile in quanto si prevede una restrizione calorica abbinata, nella più parte dei casi, ad esercizio fisico. Questo cambiamento nello stile alimentare coinvolge diversi piani esistenziali, ecco perché spesso non è affatto semplice portare avanti una dieta. Fame, irritabilità e sensazione di stress possono talvolta assalire anche i più tenaci. Fortunatamente esistono alcuni alimenti cosiddetti “spezzafame” che possono talvolta offrire un aiuto senza intaccare eccessivamente il piano alimentare che si segue. Dunque, ecco l’ortaggio che non può mancare quando si è a dieta per perdere peso.

Da dove cominciare ad allenarsi

Chi segue da poco una dieta ipocalorica e vorrebbe integrare la propria routine con dell’attività fisica, potrebbe partire da un allenamento molto semplice. Un esempio pratico di allenamento che si può svolgere anche nella pausa in ufficio lo abbiamo illustrato nel seguente articolo: “I 3 esercizi da fare da seduti per accelerare il metabolismo e dimagrire”. Una alternativa che invece mira a rassodare gambe e glutei prevede altri 3 esercizi che si possono svolgere nell’arco di 10 minuti circa. Sebbene l’allenamento rappresenti una tappa fondamentale per il raggiungimento della forma fisica perfetta, da solo non basta per perdere peso. L’alimentazione è un ulteriore ed irrinunciabile step per abbandonare i chili in eccesso e stare bene in salute anche dopo aver terminato la dieta dimagrante.

Ecco l’ortaggio che non può mancare quando si è a dieta per perdere peso

Si avvicina la stagione ideale per portare a tavola un grande alleato del peso e della salute. Stiamo parlando del finocchio che a partire dall’inizio dell’autunno e fino alla primavera è possibile trovare in commercio. Questo ortaggio dal sapore delicato e molto versatile in cucina possiede straordinarie proprietà benefiche. Una caratteristica che lo rende un grande alleato nella dieta è sicuramente il suo bassissimo contenuto calorico. In 100 grammi di prodotto troviamo appena 9 kcal, ecco perché spesso si utilizza nelle diete come spezzafame.

Il finocchio inoltre, grazie al suo elevato contenuto di acqua e di fibre, ha un buon potere saziante che aiuta a controllare gli impulsi famelici che a volte assalgono fuori dai pasti. Insomma, per coloro che sono a dieta, il finocchio è un vero e proprio toccasana per non “sgarrare” durante gli spuntini. Contrastando i processi fermentativi che si verificano nello stomaco, inoltre, il finocchio è utile per tenere la pancia sgonfia e piatta. Non è un caso che spesso si utilizzi proprio per placare le coliche dei neonati. Dunque, per non assalire snack o merendine poco salutari durante la dieta, il finocchio potrebbe correre in soccorso per placare il senso di fame improvvisa.

Approfondimento

