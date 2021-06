Studiare i ritmi biologici delle persone ha portato qualcuno a elaborare una disciplina molto particolare. Si tratta della cronobiologia che sembra riuscire a stabilire il momento adatto per compiere certe azioni. Esiste un orario specifico per camminare, uno per mangiare, uno per riposare e rispettare questi ritmi aiuterebbe a vivere meglio. Allora ecco l’ora precisa in cui compiere questi gesti comuni che tutti fanno ogni giorno per vivere meglio e in salute.

La cronobiologia in breve

Molto brevemente questa disciplina stabilisce un orario specifico in cui compiere una certa azione. Ogni momento è perfetto per ottenere il massimo beneficio da un gesto o da una precisa azione. Queste teorie partono dallo studio di ritmo cardiaco, infradiano e ultradiano. La Redazione di ProiezionidiBorsa vuole indicare il momento preciso in cui dare al corpo queste particolari cure.

Ecco l’ora precisa in cui compiere questi gesti comuni che tutti fanno ogni giorno per vivere meglio e in salute

Le ore 8 del mattino sono il momento preciso in cui entrare sotto la doccia. Già farlo al mattino presto consente al corpo di beneficiare di un maggiore rilascio di ioni positivi. Quest’ora è però proprio quella ideale per massimizzare questo risultato.

A seguire le ore 9 rappresentano il momento ideale per sfoltire i peli in eccesso sulle sopracciglia. Poiché i vasi sanguigni sono ancora chiusi in questo momento la pelle risentirà di meno della rimozione del bulbo e non arrossirà.

Le ore 10 rappresentano invece il momento perfetto per esfoliare il corpo o combattere gli inestetismi della cellulite. Effettuare trattamenti in quest’orario preciso determina un effetto positivo e più duratura per tutto il giorno.

Quando depilare il corpo, fare shopping o una maschera

Pare che depilare il corpo alle ore 15 servirebbe ad avvertire meno il dolore causato dallo strappo della ceretta. Invece chi vuole acquistare prodotti cosmetici dovrebbe farlo alle ore 16 perché in questo preciso momento i tratti del viso appaiono rilassati e uniformi. Insomma a quest’ora è più difficile acquistare un prodotto non adatto alla propria pelle o sbagliare il colore perfetto di fondotinta.

Per quest’ultimo problema la Redazione ha comunque una soluzione che consente di rimediare al fondotinta aranciato. Fare invece una maschera alle ore 22 sembra preferibile perché la pelle è più propensa ad assorbire i principi nutritivi della crema.