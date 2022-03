Abbiamo già visto dove trovare lavoro con più facilità seguendo alcune statistiche basate sugli annunci online. Cercare lavoro lì dove la domanda è più forte, infatti, spesso semplifica le cose. A volte, la forza della domanda è limitata ad una certa area, a volte solo per alcune competenze oppure per un dato periodo di tempo.

In quest’ultimo caso si pensi a tutti i lavori stagionali o temporanei. Gli esempi si sprecano, partendo dal cameriere extra il fine settimana, di cui abbiamo visto quanto si arriva a guadagnare nei weekend. Oppure, si pensi allo scaffalista o la cassiera nei supermercati nei prefestivi, i lavori prettamente estivi e invernali.

S’inquadra in questa fattispecie la “Valtur Career Week”, ossia la settimana dedicata alla selezione del personale per la prossima bella stagione. Dai dati diffusi dalla società, l’intento è quello di selezionare 750 giovani pronti a cogliere la sfida.

Ecco l’opportunità di lavorare e guadagnare nell’estate 2022 adatta a giovani pieni di sogni e tante energie

L’azienda è infatti alla ricerca di 750 figure professionali da inserire sia presso la sede che nei villaggi Valtur e nelle strutture del gruppo Nicolaus. La ricerca spazia delle figure manageriali a quelle operative e su più fronti. Si va dagli esperti di animazione a quelli sportivi, dall’area dell’accoglienza o alberghiera a quella della ristorazione. Sul sito vi sono anche delle breve descrizioni delle mansioni da svolgere, ossia la c.d. job description. In generale, dunque, ecco l’opportunità di lavorare e guadagnare nell’estate prossima a venire.

Per candidarsi alla Valtur Career Week c’è tempo fino a domenica prossima, 13 marzo. Invece l’evento digitale di recruiting è in programma dal 14 al 18 marzo. Una volta collegati al sito dell’evento basterà rispondere alle varie domande. Si spazia dalle informazioni personali fino al titolo di studio, le conoscenze linguistiche e le esperienze lavorative.

Coniugare impiego e stipendio e sfruttare il proprio talento

Andando più nel generale, gli esperti in risorse umane sostengono che la realizzazione professionale passa anche nella capacità di coniugare il lavoro con le inclinazioni. Chi riesce a sfruttare i propri talenti per farne una professione può in un certo senso definirsi più fortunato.

In tal senso, l’occasione di un lavoro stagionale (invernale o estivo) può essere l’occasione giusta per fare esperienza, guadagnare e mettersi alla prova. Si pensi al caso degli studenti universitari o di chi è alla ricerca della propria vocazione o desidera mettersi alla prova su sentieri fino a ieri sconosciuti.

Per chi cerca un’occupazione, quindi, non resta che rimboccarsi le maniche e provare a confrontarsi con le proposte che arrivano dal mercato del lavoro.

