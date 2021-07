Sono tanti i prodotti che utilizziamo correntemente in cucina ma che risultano ottimi anche per l’estetica.

Abbiamo visto ad esempio in un precedente articolo come olio e latte siano ottimi in caso di scottature solari.

Ma ovviamente sono molteplici i prodotti da cucina che potremmo citare come utili anche per la nostra bellezza.

Ecco l’olio perfetto da utilizzare sia in cucina che per l’estetica

L’olio di cocco è considerato un super food ed è consigliato in cucina come alternativa a molti grassi vegetali.

Quest’olio infatti, composto al 100% da grassi, ha una consistenza solida. Per dare una idea possiamo paragonarlo al burro.

Vediamo come si conserva!

Bisogna tenerlo in un contenitore sigillato e possibilmente in un posto fresco o anche in frigo. Quanto alla durata, quello raffinato dura generalmente mesi. Mentre l’olio di cocco vergine può durare anche un paio di anni se ben conservato. Quindi se tenuto lontano da fonti di calore e dalla luce.

Questo grasso quindi in cucina può essere usato in alternativa al burro o ad altri oli fusi. Questo sia per friggere che per la preparazione di svariate ricette. Basterà gradire il sapore che, rispetto al burro e all’olio tradizionale, è estremamente dolce.

Ma ecco l’alternativa che pochi sanno!

Per chi è alla ricerca di prodotti versatili ecco l’olio perfetto da utilizzare sia in cucina che per l’estetica.

Infatti, oltre a prestarsi bene in cucina, l’olio di cocco è anche un ottimo idratante per il nostro corpo.

Perfetto quindi da usare per curare le mani da secchezza e screpolature.

Come cosmetico risulta essere eccellente non solo per prevenire le smagliature. Ma anche come doposole, soprattutto in questa stagione in cui le giornate trascorse al sole seccano la nostra pelle.

E proprio perché è un ottimo idratante, può essere altresì usato come contorno occhi. Sappiamo bene infatti come questa parte del nostro viso, necessita di una idratazione continua per evitare l’insorgere delle rughe.

Quest’olio quindi così versatile non potrà più mancare nelle nostre case.