Trattiamo quotidianamente come mantenere pulite e profumate le tubature di casa. Magari, usando prodotti naturali. Spesso però ne causiamo noi stessi l’ostruzione. Ecco l’oggetto inatteso che può ingorgare le tubature di casa se gettato nel wc. E non è il cotton fioc, ma il fazzoletto di carta monouso. Attenzione che, soprattutto, bambini e ragazzi di casa hanno l’abitudine di gettare nel water il fazzoletto dopo l’uso. Pensando sia immediatamente biodegradabile, ma non è così. Vediamo come e perché in questo articolo dei nostri Esperti.

Mari inquinati anche dai bagni

Forse non lo sappiamo, ma secondo i dati di Greenpeace, il 10% dei rifiuti delle nostre spiagge e dei nostri mari arrivano direttamente dagli scarichi dei bagni. Ecco l’oggetto inatteso che può ingorgare le tubature di casa se gettato nel wc e diretto in questi luoghi. Le cause? Sistemi di smaltimento e depurazione non sempre al massimo dell’efficienza e della manutenzione. Anche Legambiente punta il dito su questo tipo di inquinamento, dovuto alle cattive abitudini di casa. Soprattutto fazzoletti monouso e bastoncini igienizzanti delle orecchie.

Perché i fazzoletti monouso inquinano

Se pensiamo che il fazzoletto di carta si smaterializzi velocemente nell’acqua, forse non sappiamo che:

ha bisogno di quasi 7 ore per biodegradarsi in condizioni normali. Sempre cioè che non contenga materiale non naturale.

Se ci stiamo chiedendo quanto ci metta la carta igienica, che dobbiamo per forza eliminare nel wc, quella ci impiega circa 4 minuti. Dobbiamo pensare che, quando le aziende producono prodotti come questi, testano anche le fonti di smaltimento. Ebbene, nel wc andrebbe solo la carta igienica. Le nostre tubature sono quindi sempre a rischio se gettiamo i fazzoletti, ma non solo. Ecco qualche altro materiale potenzialmente ostruente.

Filo interdentale e capelli

Ci sono due prodotti di uso quotidiano che, se gettati nel wc ostruiscono e provocano poi anche cattivi odori. Una coppia decisamente impensabile e male assortita: filo interdentale e capelli. Assieme formano dei veri e propri gomitoli o matasse di materiale che andrà a ingorgare le tubature, facendo stagnare acqua e odori. Se abbiamo un sistema indipendente e abbiamo già chiamato la ditta di spurghi, sicuramente ci avranno spiegato che i capelli sono tra le principali cause di intasamento delle tubature. Attenzione, quindi a questi piccoli, ma significativi errori quotidiani.

