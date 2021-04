Arredare casa è da sempre motivo di grande orgoglio. Il proprio gusto personale abbinato allo stile rendono l’ambiente confortevole e la casa il vero e proprio rifugio dal mondo. E in periodi di pandemia stare bene nella propria casa è ancor più importante.

Grazie a questo articolo si sono già visti quattro semplici trucchi per rendere la casa più soleggiata, oggi si approfondirà proprio uno di questo. Lo specchio, ecco l’oggetto che fa sembrare la casa più grande e luminosa. Spesso sottovalutato, in realtà apporta un grande beneficio negli spazi, specie se piccoli.

Come creano queste caratteristiche?

Gli specchi per natura riflettono. Raddoppiano l’immagine che hanno davanti e, se usati correttamente, regalano proprio spazi grandi e super luminosi. Se vengono collocati in punti strategici come vicino alle finestre, riproducono molta più luce della finestra stessa.

Invece se si utilizzano come parete o parte di parete rendono la stanza o la porzione di stanza in questione molto più ampia. Se posizionati dietro ai pensili della cucina, del bagno, della libreria o di una qualunque altra parete. Il riflesso permette di creare un’illusione ottica capace di far sembrare le stanze più lunghe e larghe.

Soprattutto se si hanno corridoi o cucine o bagno stretti, le pareti specchio possono dare una vera e propria boccata d’aria. Ma non solo, anche all’interno degli armadi, nelle strutture che hanno parti a vista per dei soprammobili. Se si posiziona in questi punti uno specchio, tutta la stanza ne gioverà.

Specchi particolari

Ci sono poi specchi particolari capaci di dare illusioni specifiche. Le striscia di specchio, ad esempio, riescono ad allungare qualsiasi parete. Alternate con striscia di legno, tutte orizzontali, renderanno la stanza calda, luminosa, ampia e accogliente.

Per chi ama lo stile industriale invece ci sono le griglie di specchi. Specchi quadrati alternati a quadrati colorati, magari neri che creano un’illusione ottica davvero incredibile. Come se ci fosse del vero acciaio industriale.

Per gli amanti del romantico invece si possono utilizzare specchi anticati. Che hanno sfumature e punti sfocati in modo da rendere la stanza più luminosa ma al tempo stesso non accecante. Molto utilizzati nelle camere da letto ad esempio. Ecco l’oggetto che fa sembrare la casa più grande e luminosa, al lettore la scelta di sbizzarrirsi con forme e colori che più rispecchiano il proprio stile.