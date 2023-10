Ecco l’offerta shock, proveniente dagli Usa, che potrebbe cambiare la storia del campionato di calcio di serie A

Il campionato di calcio sta vivendo la sua ottava giornata, ultima prima della sosta per gli impegni della Nazionale. Il duello al vertice è molto acceso, con le squadre di Milano a contendersi il primato in classifica. In queste ore, però, lontano dal campo, si sta svolgendo una competizione, se vogliamo, ancora più importante, soprattutto per i presidenti della serie A.

Ovviamente stiamo parlando di soldi. Tanti, tantissimi soldi che dovrebbero aiutare un movimento in perenne ricerca di denaro per coprire disavanzi abnormi. Il calcio italiano è fondamentalmente finanziato dai diritti tv e, in queste ore, si sta combattendo una battaglia che potrebbe diventare storica.

Infatti, i broadcaster che nel corso degli anni hanno finanziato la serie A, Sky, Mediaset e Dazn, rischiano di essere tagliati fuori dalla Lega Calcio. Questa, infatti, potrebbe finalmente lanciare un canale dedicato, che trasmetterà tutti gli incontri del torneo. Una minaccia che spunta fuori puntualmente, ogni qualvolta non si riesce a trovare la cifra giusta per la cessione dei diritti.

Fino a oggi, questo pericolo è sempre rimasto tale, ma, nelle ultime ore, sembra farsi davvero concreto. Accanto alla Lega, infatti, potrebbe entrare un colosso americano che avrebbe tutte le possibilità di finanziare un progetto autonomo. Sarebbe uno sconvolgimento totale per tutto il movimento e i milioni di seguaci che esso ha tra tifosi e appassionati.

Cos’ è il fondo Oakree

Il fondo Oaktree avrebbe fatto un’offerta davvero interessante alla Lega. Prima di entrare nel merito, però, è giusto specificare cosa si celi dietro a questo nome. Fondata 28 anni fa, nel 1995, è una società statunitense con una specifica mission: investe in titoli in difficoltà.

In pratica scopre realtà ipoteticamente convenienti, ma che non stanno vivendo un buon momento. Le salva e le rilancia. Gestisce un patrimonio costituito da 180 miliardi. Non ha ancora uffici in Italia, ma se dovesse andare in porto questa operazione, probabilmente sarà costretta ad aprirne uno a Milano.

Nel nostro paese è diventata famosa quando ha legato il suo nome all’Inter. Infatti, ha finanziato un prestito richiesto dalla proprietà di Suning per oltre 290 milioni. Prestito che, peraltro, scadrà nel 2024 e che non si vede come possa essere rimborsato. Da qui, l’ipotesi che possa essere il prossimo proprietario della società nerazzurra. Anche se non è detto che questa non possa cambiare padrone a breve, con alcune interessanti proposte provenienti dalla penisola araba.

Ecco l’offerta shock di Oaktree al calcio italiano

Un miliardo di euro per i prossimi 10 anni. Questa sarebbe l’offerta che ha fatto tremare i polsi ai concorrenti. La cifra si avvicina di molto a quella richiesta ai broadcaster da tutti i presidenti che compongono la confindustria del calcio italiano.

In più la Lega Calcio, oltre ad avere i fondi per creare un proprio canale, potrebbe vendere direttamente la pubblicità, che garantirebbe ulteriori introiti.

Se venisse accettata, sarebbe una svolta clamorosa per tutto il movimento. L’offerta è reale, ma potrebbe anche essere utilizzata per far sì che venga aumentata quella di Dazn, in collaborazione con Mediaset e Sky. Entro settimana prossima, dovrà esserci una decisione, visto che è stata fissata una deadline per domenica 15 ottobre.

Un miliardo di euro per 10 stagioni: ecco l’offerta shock, proveniente dagli Usa, che potrebbe rivoluzionare la fruizione delle partite del nostro campionato.