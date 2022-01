Squisito, sano e versatile in cucina, lo yogurt è un alimento che non può mai mancare in frigorifero. Gustato soprattutto a colazione, magari con l’accompagnamento di una porzione di frutta fresca, è un ingrediente utilissimo anche per preparare primi, secondi e dolci.

Dai classici plumcake all’insalata greca, dalle torte salate ai bocconcini di pollo, lo yogurt dà sapore e ammorbidisce moltissimi piatti. Può ad esempio sostituire la panna in una versione light di questo capolavoro della cucina brasiliana che rende il pollo tenero e saporito.

Ma come sempre, per la buona riuscita di un piatto è importante scegliere ingredienti di qualità. Se non sappiamo quali, arrivano in nostro aiuto i consigli degli esperti.

Un consiglio per scegliere prodotti di qualità

Dato che è difficile capire a colpo d’occhio i prodotti migliori, possiamo affidarci ai consigli degli esperti e alle classifiche che stilano.

Abbiamo già trovato un aiuto con il vino bianco, grazie a questa classifica di Wine Enthusiast che svela qual è il migliore del Mondo.

Oggi scopriamo invece qual è lo yogurt considerato migliore da Gambero Rosso, celebre piattaforma nel settore Wine Travel Food. Gli esperti di Gambero Rosso hanno infatti assaggiato 40 yogurt per trovare i migliori in commercio, selezionando solo yogurt bianco di latte vaccino intero.

La classifica comprende 28 prodotti di alta qualità. Sono inclusi sia gli yogurt dei piccoli produttori, venduti a livello locale nelle botteghe artigiane, sia quelli delle grandi aziende, facilmente reperibili anche al supermercato. Scopriamo quale yogurt si è meritato il primo posto.

Ecco lo yogurt in commercio prodotto con latte nobile che sarebbe tra i più genuini e corposi

Il primo posto se l’è guadagnato lo yogurt di latte nobile della Taverna Centomani. Nel cuore della Basilicata, alle porte di Potenza, la Taverna Centomani nasce da un’antica masseria e copre circa cinquanta ettari tra pascolo e terreno coltivato. È anche un luogo di sosta dove sperimentare l’equilibrio tra ambiente, agricoltura e alimentazione.

Per produrre lo yogurt, la Taverna Centomani usa solo latte di bovini di razza Pezzata Rossa Italiana, nutriti secondo il disciplinare del Latte Nobile.

Quindi ecco lo yogurt in commercio prodotto con latte nobile che sarebbe tra i più genuini e corposi. E la sua qualità deve tanto al modo in cui viene prodotto, rispettando la tradizione e i ritmi della natura.

I gusti disponibili sono naturale, fragola, banana, cereali, mirtillo e albicocca. Al momento è possibile acquistare lo yogurt nei negozi locali oppure contattando direttamente la Taverna Centomani.

