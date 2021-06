Immerso nella natura dell’Emilia-Romagna si trova un borgo diventato famoso negli ultimi anni grazie ad una leggenda che lo riguarda. Sembra, infatti, che nei suoi sotterranei vaghi un fantasma che fa la sua apparizione in un particolare giorno dell’estate. Allora, ecco lo stupendo borgo medievale che tutti gli amanti delle antiche leggende dovrebbero visitare.

L’antico maniero romagnolo in cui scoprire tetre leggende

Emilia-Romagna, Regione dell’Italia Settentrionale famosa per la sua cucina, per i motori e gli antichi borghi. Tra questi non si può non citare Montebello di Torriana, piccolo borgo che sorge non lontano dalla città di Rimini.

Qui ci si potrà perdere tra antiche vie medievali, comprare dell’ottimo miele e raggiungere facilmente la fortezza della città. Infatti, questo antico borgo è dominato da un possente castello, appartenuto fino al 1400 circa alla famiglia dei Malaspina.

L’edificio, visitabile in presenza di una guida, contiene ancora oggi dei pezzi di arredamento molto antichi capaci di suscitare l’interesse dei visitatori.

Ma il vero motivo per cui visitare il castello è legato ad un’antica leggenda che narra della morte della piccola Azzurrina.

Ecco lo stupendo borgo medievale che tutti gli amanti delle antiche leggende dovrebbero visitare

Un’antica leggenda narra che in questo castello, nel Medioevo, fosse nata una bambina dalla pelle bianchissima e dai capelli candidi. La piccola altri non era che la figlia del signore della fortezza, Uguccione di Montebello, e soffriva probabilmente di albinismo.

Per proteggerla da possibili accuse di stregoneria la madre della bambina era solita tingerle i capelli con un pigmento scuro. Il pigmento, probabilmente a causa della capigliatura candida della piccola, dava forma a dei riflessi azzurri, da cui deriverebbe il soprannome “Azzurrina”.

Purtroppo, l’attenzione della madre verso la bambina non bastò a preservarla da un destino che sembrava in qualche modo segnato. Azzurrina, infatti, scomparve in condizioni poco chiare in un giorno d’estate del 1375.

Sembra che da allora il suo fantasma infesti un particolare corridoio del Castello, mostrandosi ogni 5 anni, precisamente il 21 di giugno. Un dettaglio particolare che rende la visita a questo antico castello ancora più interessante.

