È abbastanza noto che nel Bel Paese la tendenza è quella di cambiare guida politica con una certa frequenza. Alla base di questo fatto ci sono una pluralità di fattori indubbiamente. Alcuni direbbero che questo è conseguenza dell’atteggiamento dei partiti nei confronti delle maggioranze di Governo. Altri invece, spiegherebbero che è il normale effetto della democrazia per come si configura in Italia. A prescindere da queste considerazioni, in questo fine settimana si svolge il G20 di Roma. In questa occasione, per l’ultima volta, è presente Angela Merkel, cancelliere della Germania. La fine del mandato, peraltro, ha avuto anche qualche conseguenza sui mercati. Era il 2005 quando aveva assunto questo ruolo. Da allora è stata confermata per altre 3 legislature come capo e rappresentante politico tedesco tramite le varie tornate elettorali.

Politicamente 16 anni possono essere considerati un’era. Non a caso, per altri politici così a lungo in carica in passato, come Margaret Thatcher, si utilizzava per l’appunto il termine di “epoca”. Potremmo allora chiederci con quanti rappresentanti politici degli altri paesi Angela Merkel abbia avuto a che fare. Nella classifica numerica l’Italia ha un ruolo simbolico molto importante.

Ecco lo stupefacente numero di Primi Ministri italiani conosciuti da Angela Merkel che in questi giorni affronta l’ultimo G20

Dal 2005 sono stati ben 8 i Presidenti del Consiglio dei Ministri italiani che si sono interfacciati con Angela Merkel. Con una media di 1 ogni 2 anni, la signora Cancelliera avrà dovuto sforzarsi molto per non confondere i nomi. Per chi volesse compiere un amarcord, basterà pensare ai nomi di Romano Prodi, Silvio Berlusconi, Mario Monti, Enrico Letta, Matteo Renzi, Paolo Gentiloni, Giuseppe Conte ed, infine, Mario Draghi. Ecco lo stupefacente numero di Primi Ministri italiani conosciuti da Angela Merkel che in questi giorni affronta l’ultimo G20 che si tiene proprio a Roma.

Siamo dunque primi al Mondo in questo curioso dato. A pari merito, però. Infatti il Giappone condivide con noi questo primato. Forse non lo avremmo immaginato, ma anche nel Sol Levante l’instabilità politica in questo periodo è stata piuttosto accentuata. È anche vero, però, che Shinzō Abe ha mantenuto le briglie per 6 anni consecutivi, garantendo una certa continuità al ciclo politico.

L’altro lato della classifica

Scorrendo la classifica troviamo i 6 Primi Ministri australiani e i 5 del Regno Unito. I Primi Ministri di Sua Maestà, infatti, hanno avuto un periodo burrascoso dovuto alla gestione della cosiddetta Brexit.

Da tutt’altro lato, invece, troviamo l’unico referente internazionale in grado di non cambiare mai. Recep Tayyip Erdoğan, attuale Presidente della Turchia, è stato sempre presente negli anni di Cancellierato di Angela Merkel. In tal caso, però, è bene sottolineare che in una parte del periodo in questione il leader turco operava in qualità di Primo Ministro e non di Presidente. Ma la distinzione non ha troppi effetti perché, nel frattempo, l’ordinamento turco è passato dal configurare una Repubblica Parlamentare ad essere una Repubblica Presidenziale.

Ecco dunque che anche in questo piccolo periodo storico sembra confermarsi il dato riguardante la scarsa durata dei nostri rappresentanti politici.