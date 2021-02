Da qualche anno a questa parte trovare un lavoro è diventato quasi una sfida. Molti giovani intelligenti e volenterosi trovano difficoltà ad entrare in questo mondo. La crisi internazionale che ha colpito i mercati nel 2008 ha ancora degli strascichi.

La pandemia di sicuro non ha aiutato. Molti settori che si stavano riprendendo, purtroppo, sono caduti di nuovo nel baratro. Lo smart working regna sovrano. Diverse aziende si sono dovute adeguare. Il settore tecnologico è in ascesa.

Di certo, però, trovare un lavoro al giorno d’oggi non è impresa semplice. Non bastano più i titoli se non accompagnati da skills di un certo livello.

Tale articolo ha come tema la ricerca di un’occupazione.

Ecco lo strumento essenziale per trovare un lavoro e per fare carriera.

Il curriculum vitae non basta più

I metodi con cui si cerca un’occupazione sono vari. Si parte dalle proprie inclinazioni per svolgere la mansione che più si desidera. Sfortunatamente non è così semplice. C’è una miriade di professionisti che è costretta ad adeguarsi. È di pochi anni fa la notizia di due ingegneri che hanno scelto di fare gli spazzini.

La storia recente è piena di esempi del genere. Non vi è alcun giudizio di merito a riguardo. È importante constatare che le agenzie di collocamento lavorano bene. Ma non basta! Una persona che vuole entrare nel mondo del lavoro deve rimboccarsi le maniche.

Il curriculum vitae è sicuramente un biglietto da visita importante. Esso raccoglie diverse informazioni professionali. C’è da dire, però, che ormai non basta più.

I consulenti del lavoro utilizzano il bilancio delle competenze. Un mezzo efficace e sicuro che fornisce una descrizione a 360° del lavoratore.

Il bilancio delle competenze è un’arma vincente

Il bilancio delle competenze permette di avere una panoramica completa del soggetto. Esso è un documento particolareggiato che fornisce una rassegna completa delle skills di ciascuno.

Le competenze sono un insieme di abilità che vengono mobilitate in un compito. Non sono legate solo alla formazione, ma anche al temperamento.

Compilare un bilancio delle competenze non è difficile.

Si descrivono per prime le proprie conoscenze specifiche. Quindi si esaminano le proprie caratteristiche personali, le attitudini e le predisposizioni. Anche il modo di incanalare e gestire le emozioni è importante. Infine si analizza la propria motivazione.

Alla base c’è una buona capacità di introspezione. Tale processo può guidare ognuno nel mondo del lavoro chiarendo aspettative e desideri.

Tale bilancio aiuterà a cercare un lavoro in maniera più consapevole o a fare carriera nella propria azienda.