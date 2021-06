Le erbe aromatiche sono preziose per la nostra cucina e forse non tutti sanno che rappresentano anche un vero toccasana per la salute. In cucina le erbe aromatiche non costituiscono il piatto principale ma sono fondamentali per dare quel tocco di sapore in più. Ecco perché chi ha coltivato le erbe aromatiche ha preso la decisione giusta. Gusto, profumo e colore contribuiranno a rendere i nostri piatti unici e speciali. Ma come anticipato, le erbe aromatiche non sono preziose solo in cucina.

Grazie all’intenso profumo che emanano, le erbe aromatiche servono per allontanare le zanzare e in questo periodo ne abbiamo davvero di bisogno. Per quanto riguarda la salute, invece, hanno proprietà antibatteriche e antisettiche per cui possono contribuire positivamente a qualche malanno di stagione.

A proposito di stagione, è iniziato il periodo più bello dell’anno per cui sole, meritato relax e mare sono all’ordine del giorno. Ma è proprio in questo periodo che si può prendere la cosiddetta insolazione.

Ecco lo straordinario rimedio naturale per rinfrescare la pelle scottata dal sole

La menta è l’erba aromatica di cui necessitiamo se abbiamo preso troppo sole. Grazie alla sua azione rinfrescante, allieverà il dolore da scottatura e servirà ad abbassare la temperatura corporea. Basta andare in erboristeria e acquistare l’olio essenziale di menta oppure crearlo in casa. Serve a lenire la pelle e a rinfrescare ma consigliamo sempre di rivolgersi al proprio medico qualora l’insolazione sia grave.

La menta può essere strofinata anche fresca sulle parti del corpo colpite da scottature e proprio come l’olio essenziale aiuterà al medesimo scopo. Ecco lo straordinario rimedio naturale per rinfrescare la pelle scottata dal sole.

Non solo la menta

Come la menta, altre piante possono favorire il benessere della pelle colpita da insolazione come l’aloe vera e l’Opuntia Ficus-Indica. L’estratto di aloe vera e il gel della pala di fico d’India servono a lenire la pelle da bruciature causati dai raggi UV. Ricordiamo che questi rimedi possono essere utili se l’insolazione si presenta in maniera leggera e consigliamo sempre il parere di un medico.

