Quando invitiamo a cena qualcuno siamo sempre spaventati di non fare abbastanza. La qualità o la quantità dei nostri manicaretti ci intimorisce sempre. Certo perché a tutti fa piacere fare bella figura. Anche a tavola!

Vorremmo sempre essere lodati per qualche piatto gourmet o per la creazione di un particolare cocktail.

Come possiamo lasciare il segno con un semplice ingrediente?

Ecco un’idea tanto fattibile quanto accattivante. E anche molto economica.

Ecco lo straordinario cocktail che non è alcolico e che possiamo proporre sulle nostre tavole per un successo garantito

Il cocktail che andremo a preparare è alcool free. Sì, perché l’ingrediente principale è il gambero.

Abbiamo mai sentito parlare del cocktail di gamberi? Magari sì, ma questa versione avrà un successo assicurato.

Procuriamoci questi ingredienti per quattro persone:

a)500 gr di code di gambero;

b)alcune foglie di lattuga o radicchio;

c)ketchup q.b.;

d)maionese q.b.;

e)conchiglie Saint Jacques;

f)limone.

Preparazione

Facciamo bollire l’acqua in una pentola. Una volta raggiunta l’ebollizione buttiamoci dentro le code di gambero. Cuociamole per due minuti fino a che i gamberi non prenderanno colore.

A questo punto facciamoli raffreddare e poi procediamo alla pulitura. Rimuoviamo bene la corazza esterna, la coda e le appendici.

Successivamente prendiamo una ciotola e versiamoci una quantità equa sia di ketchup che di maionese. Ricordiamoci sempre di assaggiare il composto ottenuto. Correggere “ad occhio” una salsa è sempre una pessima idea. Meglio assaggiare una volta in più.

Ora possiamo unire i gamberi, ormai a temperatura ambiente, con la nostra salsa.

Prendiamo poi le conchiglie e adagiamoci sopra una foglia d’insalata. Per dare maggior brio possiamo scegliere anche di utilizzare il radicchio. In conclusione, riempiamole con una giusta quantità di code di gamberi e salsa. Un ulteriore accorgimento. Se abbiamo usato la lattuga possiamo creare un gioco di colori accostando una piccola fettina di limone.

Ecco pronto lo straordinario cocktail che non è alcolico e che possiamo proporre sulle nostre tavole per un successo garantito.

Ricordiamoci che potremo servirlo sia come antipasto che durante un aperitivo.

