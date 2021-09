L’Italia è famosa nel Mondo per i suoi borghi e per le decine e decine di perle nascoste tutte da scoprire. Solo pochi giorni fa abbiamo parlato di 3 tappe perfette per un fine settimana all’insegna di gusto e magia. Oggi ci sposteremo in Toscana per scoprire un paesino davvero unico e più volte inserito tra i Borghi più belli d’Italia: Poppi. Ecco lo straordinario borgo toscano perfetto per un weekend di ottobre tra storia e natura. Leggenda narra che Dante Alighieri scrisse proprio qui uno dei canti dell’Inferno. Non ci resta che ripercorrere le orme del “Sommo Poeta” e perderci nelle meravigliose foreste che circondano Poppi.

Ecco lo straordinario borgo toscano perfetto per un weekend di ottobre tra storia e natura

Poppi è in provincia di Arezzo ed è incastonato nella Valle del Casentino, una delle più belle e suggestive d’Italia. Il borgo ha origini antichissime. Alcuni storici lo fanno risalire all’epoca romana. Altri addirittura alle ere precedenti. La vera espansione, però, arrivò nel Medioevo. Nel XII secolo i Conti Guidi stabilirono a Poppi la loro residenza e iniziarono a costruire il castello che possiamo ammirare ancora oggi.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Proprio il Castello di Poppi è la prima tappa del nostro tour. È uno dei monumenti simbolo dell’architettura medievale italiana e nella sua biblioteca possiamo trovare oltre 25mila manoscritti antichi. E davanti alla struttura si erge maestoso il busto di Dante. Il Poeta abitò per circa un anno nel castello, ospite del Conte Guido Simone da Battifolle. E si dice che proprio qui abbia composto il 23esimo canto del suo Inferno.

Tutta da scoprire anche l’Abbazia di San Fedele. La troveremo nel centro storico e al suo interno sono contenute moltissime opere d’arte e sculture di grandissimo pregio.

Una volta terminata la parte storico-culturale del nostro weekend potremo dedicarci al contatto con la natura. Una delle aree più belle che circondano Poppi è la Riserva di Camaldoli. Un luogo magico in cui potremo ricaricarci e in cui ammirare i meravigliosi colori dell’autunno.

Dalla vicinissima frazione di Badia Prataglia, invece, sarà possibile iniziare un tour nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Da qui partono numerosi sentieri e percorsi naturalistici alla portata di tutti e perfetti da visitare con la famiglia.

Come arrivarci

Arrivare a Poppi è davvero semplice sia se ci muoviamo in macchina che in treno. Se arriviamo da nord dovremo prendere l’autostrada A1 e uscire a Firenze Sud. Da qui svolteremo verso Pontassieve e Consuma per poi arrivare direttamente al borgo. Arrivando da sud dovremo imboccare ancora la A1 e uscire ad Arezzo. Seguiamo le indicazioni per il Casentino e Bibbiena e in mezz’ora saremo a destinazione.

Se ci spostiamo in treno sarà sufficiente scendere alla stazione di Arezzo e prendere il treno locale per Poppi.

Approfondimento

È questa la perla della Toscana da visitare assolutamente spendendo poco e con una delle piazze più magiche d’Europa