In estate con l’arrivo del caldo, anche gli animali soffrono un po’, preferendo acqua fresca per rinfrescarsi e riposando nelle zone in ombra. In particolare i gatti, durante le giornate di caldo intenso, sentono il bisogno di qualcosa di freddo che li rinfreschi.

Per alleviare le giornate del nostro gatto quando soffre il caldo, lo si può coccolare con lo strabiliante metodo dello snack fresco fatto in casa. Si tratta di un vero è proprio gelato, non come quello che consumano i padroni che hanno degli ingredienti pericolosi, ma qualcosa che ricorda molto il loro cibo preferito.

Ecco lo strabiliante metodo per coccolare il nostro gatto quando soffre il caldo con uno snack fresco fatto in casa

Il gatto come ogni essere vivente, durante la stagione estiva, ha caldo e lo manifesta bevendo molta acqua e cercando ambienti freschi dove poter riposare.

Per alleviare e coccolare i nostri animali, sarà necessario cambiare l’acqua spesso per potergli concedere una rinfrescata. Ma oltre a questa buona abitudine si potrà creare un vero gelato che il gatto potrà gustare nelle giornate di caldo afoso.

A differenza del cane, per queste evenienze, il gatto non ha una vasta scelta di prodotti acquistabili nei negozi per animali. Per questo motivo sarà ancora più divertente viziare ogni tanto il nostro gatto preparando con le nostre mani qualcosa che gli piacerà molto.

Prima di sperimentare qualsiasi ricetta, bisogna tener presente che i gatti non tollerano il lattosio e non possono mangiare zuccheri e cioccolato. La ricetta ideale può essere realizzata con ingredienti affini ad un stile di vita del nostro gatto. Ad esempio il gelato può essere a base di formaggio quark, yogurt greco, latte senza lattosio e così via.

Qualche idea da ricreare per uno spuntino fresco e genuino

Come base del gelato si potrà utilizzare yogurt senza lattosio o greco o latte senza lattosio o formaggio tipo quark, oppure brodo naturale o acqua. Inoltre il cibo preferito del tuo gatto è la migliore scelta, crocchette o scatoletta.

Ecco i gelati preferiti dai gatti:

tonno o merluzzo frullato con un po’ d’acqua

latte o yogurt senza lattosio con un po’ d’acqua

cibo umido con riso frullato

cibo umido frullato

Con l’aiuto di un frullatore si potranno mixare gli elementi di cui è ghiotto e lasciarli congelare nello stampo del ghiaccio. Quando sarà pronto, bisognerà farlo sciogliere per un po’ prima di darlo al gatto.