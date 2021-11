La moda spesso può essere davvero interessante e sorprendente. Non è raro, infatti, trovarsi di fronte a sfilate e proposte con dei tocchi particolari che potrebbero anche ricordarci il passato. C’è un eterno ritorno nel campo del fashion che lascia perplesse alcune persone, ma che rende felicissime tante altre. Infatti, spesso gli stilisti e i grandi brand ripropongono dei must have del passato, coinvolgendo la nostalgia di alcuni di noi che ancora sognano ad occhi aperti gli anni Ottanta e gli anni Novanta. Questa è sicuramente una bellissima notizia per coloro che quegli anni li hanno vissuti davvero. Ma può esserlo anche per i giovani che, oltre a foto, video e film, ora potranno sperimentare con loro mano qualcosa che fa parte del passato dei loro genitori.

Ecco lo stile direttamente dagli anni Ottanta che sta letteralmente spopolando e conquistando tutti

Provare alcuni vestiti e alcuni look degli anni passati può certamente essere un’operazione interessante e stimolante. Sapere, infatti, di riprendere un must have di tanti anni fa ed essere consapevoli di poterlo riadattare ai giorni nostri, per molti è divertente. Di alcuni capi tornati in auge dal passato e che abbiamo la possibilità di adattare alla contemporaneità, avevamo già parlato in passato. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, avevamo descritto un bellissimo paio di scarpe che forse potremmo ancora avere nell’armadio. Oppure, in un altro articolo, avevamo parlato del ritorno sperato di questa giacca anni Ottanta che aveva conquistato molti di noi. Oggi continuiamo su questa linea, parlando però di accessori.

Il look degli anni Ottanta è tornato e questo non coinvolge solo i vestiti ma anche gli accessori che indossiamo

Quando si parla di moda e fashion, ovviamente, non ci si riferisce mai solo ai vestiti comunemente detti. Si parla, infatti, di tutto ciò che riguarda un look ben strutturato. Dunque, ci riferiamo a cappelli, orecchini, bracciali, scarpe, anelli. Insomma, qualsiasi cosa decidiamo di mostrare. Proprio per questo, oggi, vogliamo concentrarci sugli accessori da indossare ora, ispirati agli anni Ottanta, in modo tale da completare il nostro look per qualsiasi occasione. Tornano, infatti, i gioielli extralarge. Sappiamo bene che, negli anni del passato di cui stiamo parlando, la regola era una sola: farsi notare. Si ritrovano look davvero eccentrici ed eclettici, volti ad attirare l’attenzione. E questo si riversa anche sugli accessori.

Quindi, se vogliamo essere di tendenza e ricordare i bei tempi andati, pensiamo semplicemente alla parola d’ordine: gioielli di grandi dimensioni. Cerchi enormi e anelli importanti. Inoltre, scegliamo colori e motivi vistosi, come gli orecchini chandelier. E per i bracciali possiamo rivolgerci ai classici bangles, davvero in voga in quegli anni. Dunque, ecco lo stile direttamente dagli anni Ottanta che sta letteralmente spopolando e conquistando tutti.