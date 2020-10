Chi ha la pelle dorata tutto l’anno perché prolunga le vacanze, o insegue il sole artificiale, ama gli outfits che esaltano il bronzage ancora perfetto. La moda autunno-inverno 2020/21 è ricca di colori caldi e di stili esotici. Che permettono di catturare i benefici raggi dell’estate e di portarli a rallegrare una lunga giornata festiva. Con gli Esperti Moda di ProiezionidiBorsa, ecco lo stile che esalta l’abbronzatura lunga, perfetto per il tempo libero fuori città.

Matinée in giallo

Ecco lo stile che esalta l’abbronzatura lunga, fatto di colori e linee mai improvvisati. Il giallo è il colore top di questo autunno ad alto distanziamento. Rallegriamo i nostri amici e congiunti con la visione dei nostri solari accessori: guanti, stivali, cappelli, borse in lana ai ferri e all’uncinetto, cappotti in colori etnici, misteriosi gioielli in ambra.

Ecco lo stile che esalta l’abbronzatura lunga

Per le super abbronzate non sono adatti i gialli lime: ci vogliono tonalità più calde. Un abitino di maglia color banana da portare con un cappotto in cashmere. Con orecchini a cerchio in oro, stivali o scarpe decolleté in camoscio color tabacco e pochette color curcuma. Oppure,una gonna longuette svasata in pelle giallo mango, con cintura a fiocco e mini-pull zafferano. Indossiamola con pochette a mano in cuoio naturale, occhiali con struttura in tartaruga e stivaletti corti in tinte oro spento o prugna.

Finanzia le società che investono nel campo immobiliare. Bridge asset offre rendimenti superiori al 10,50% Scopri di più Puoi finanziare partendo da soli 500€!

Nel regno del cacao

Per il pomeriggio in campagna, ideale per esaltare l’abbronzatura lunga, un minidress a stampa animalier con cintura a texture coccodrillo. Da portare con tracolla rigida e stivali texani in camoscio color tabacco, alti al ginocchio. Sulle spalle, un cappotto lungo di maglia matelassé multicolore, con collo a scialle.

Per la sera sportiva, un abito di maglia color cannella con scollatura lupetto, manica a uovo e gonna asimmetrica. Per il freddo serale, una giacca kimono in viscosa mélange, con disegni che ricordano i tappeti orientali, con cintura morbida in vita.