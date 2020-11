Ecco lo spuntino che non ingrassa e aiuta nella dieta a non avere il senso di fame

Sentire un certo languorino prima dell’arrivo dei pasti principali è assolutamente normale. Ci sono alcuni giorni dove il corpo brucia più in fretta calorie e lo stomaco chiede un rifornimento.

Fare degli spuntini durante il giorno non è sbagliato. Anzi, molti dietologi oggi affermano che sarebbe meglio mangiare poco ma più spesso durante il giorno. Per tale ragione servono delle idee per spuntini che siano sani, che abbiano poche calorie ma che allo stesso tempo plachino la fame. Lo spuntino che non ingrassa e aiuta nella dieta a non avere il senso di fame. Ecco alcuni esempi che rivoluzioneranno l’idea dello snack.

La dieta e gli spuntini

Ma è proprio vero che spezzare la giornata e i pasti principali con degli snack va contro la perdita di peso? Per spuntino si intende il pasto leggero a metà mattina, a metà pomeriggio e dopocena.

Probabilmente la tentazione di mangiucchiare qualcosa prima del pranzo nasce dal fatto che la colazione non era sufficiente. Se ciò accade, non è nemmeno corretto arrivare al pasto con una fame insaziabile. Questo rischia di mettere a repentaglio la dieta con raptus di fame irrazionale. Per questa ragione uno snack può aiutare. Le regole affinché questo sia equilibrato sono semplici e facilmente applicabili.

La frutta fresca, soprattutto se di stagione, è uno degli alimenti più indicati insieme a estratti e spremute. Portare con sé un frutto o un estratto e frullato è semplice e non richiede contenitori particolari.

Alla frutta fresca si aggiunge anche quella secca, con noci, mandorle, nocciole, capaci di abbassare l’indice glicemico e i morsi della fame. Inoltre sono un’ottima fonte di energia con i loro grassi buoni. Ne basterà una manciata per risollevare spirito e stomaco.

Uno snack di verdura cruda come carote, sedano, cetriolo, pomodorini, sono una grande fonte di fibre. Rappresentano anche una fonte multivitaminica naturale. È sempre bene spezzare con dei cibi freschi e non confezionati, saranno più salutari e ridurranno la fame.

Ricordare sempre di masticare molto e di bere liquidi prima dei pasti.

Ecco lo spuntino che non ingrassa e aiuta nella dieta a non avere il senso di fame

Un’idea per uno spuntino corretto e senza sensi di colpa è: unire mezza pera, una fettina di ananas, dei chicchi di melograno, succo di arancia e qualche goccia di limone e mezzo cucchiaino di cocco rapè. Tagliare la frutta a pezzetti, condirla e riporla in un barattolo. Tutta la frutta è ovviamente sostituibile con altra di stagione.