Il nostro corpo ha bisogno di costante allenamento per essere in salute. Non solo per tenerci in forma e avere un fisico invidiabile, ma anche per aiutarlo ad avere una postura corretta. La postura è fondamentale per vivere una vita serena, senza dolori muscolari o articolari. Una posizione sbagliata potrebbe andare a creare numerosi problemi a schiena, gambe, circolazione. Ma ecco lo sport che tutti dovremmo fare per migliorare la consapevolezza del nostro corpo.

Si tratta della ginnastica posturale. Questo tipo di attività fisica ha come unico scopo quello di migliorare la postura attraverso degli esercizi mirati.

Può capitare che col passare degli anni, a causa di tantissimi fattori diversi, il nostro corpo vada ad adottare una postura scorretta. Questo, a lungo andare, potrebbe causare una serie di disturbi fastidiosi. La ginnastica posturale potrebbe essere efficace per ridurre i dolori articolari e soprattutto per aiutare il nostro corpo ad eseguire i movimenti di tutti giorni con maggiore consapevolezza e confort.

Come abbiamo detto, una postura scorretta potrebbe andare a causare numerosi problemi a schiena, gambe e al nostro corpo in generale. La postura scorretta potrebbe essere causata da vari fattori.

Uno su tutti la sedentarietà, lo stare seduti davanti a un computer per tante ore al giorno. Ma anche una camminata sbagliata può, a lungo andare, favorire una postura scorretta. È bene, dunque, andare a verificare tutti questi elementi da un medico ortopedico prima di saltare a conclusioni affrettate.

Ad ogni modo, la ginnastica posturale è adatta a tutti, anche a chi non ha una postura scorretta ma semplicemente vuole imparare ad avere maggiore consapevolezza del proprio corpo. È uno sport che può essere praticato a tutte le età, anche solo per mantenere la giusta forza e tonicità delle articolazioni e affrontare correttamente l’invecchiamento muscolare.

Un allenamento di ginnastica posturale dura solitamente un’ora e mezza. In questo arco di tempo gli esercizi che si fanno sono numerosi e vanno dai più semplici esercizi respiratori ai più difficoltosi che riguardano schiena e colonna vertebrale. A seconda delle esigenze specifiche si preferirà un allenamento ancora più specifico.

La ginnastica posturale è, infatti, un vero e proprio strumento terapeutico che potrebbe essere molto utile in casi di patologie come scoliosi o disturbi lombari in generale.

