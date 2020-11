Quando si dice a parenti o amici che l’uscita è annullata e che si preferisce restare a casa, molti scorgono il naso. Questo succede soprattutto perché il voler rimanere in casa viene visto come un’azione da antisociali. E, dunque, chi rifugge le uscite e le serate in compagnia sembra non essere aperto o allegro. Ma sembra proprio che la realtà sia tutt’altra. E a spiegarla, questa volta, è proprio la scienza. I ricercatori, infatti, hanno voluto capire che differenza c’è tra chi preferisce la coperta e il divano a una birra fuori.

E allora, ecco lo sconvolgente motivo per cui restare a casa è meglio che uscire. E in questo caso il Covid non c’entra nulla!

Rimanere a casa è sinonimo di intelligenza secondo questa ricerca scientifica

Lo studio, condotto da Norman P. Li (Università di Singapore) e Satoshi Kanazawa (London School of Economics), ha dato dei risultati strabilianti. I ricercatori, hanno infatti portato avanti un sondaggio, dove hanno testato l’equilibrio mentale e la felicità dei volontari. Con un campione dai 18 ai 24 anni, gli studiosi hanno posto diverse domande, per capire lo stato d’animo dei giovani intervistati. E ciò che è risultato, ha sorpreso gli stessi scienziati. Infatti, ecco lo sconvolgente motivo per cui restare a casa è meglio che uscire (e in questo caso il Covid non c’entra nulla).

I cosiddetti misantropi sono quindi più intelligenti?

I risultati della ricerca scientifica hanno sottolineato come coloro che preferiscono stare a casa siano in realtà più intelligenti. Infatti, nonostante la società ci spinga ad essere degli animali sociali, pare che le persone con un’intelligenza più acuta rifuggano questo tipo di situazioni. Chi ha un cervello più sviluppato, preferisce stare a casa, magari in solitudine o con poche persone.

Quindi, ecco lo sconvolgente motivo per cui restare a casa è meglio che uscire, e in questo caso il Covid non c’entra nulla. I “pantofolai” di tutto il mondo, adesso, potranno esultare a gran voce!

