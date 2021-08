Ferragosto è quasi arrivato e con lui la fiumana di turisti che ogni anno visitano le bellissime spiagge italiane. Proprio questi flussi di visitatori rendono però difficile trovare delle località marittime in cui passare delle vacanze serene e allo stesso tempo indimenticabili.

Noi di ProiezioniDiBorsa lo sappiamo e per questo abbiamo deciso di venire incontro ai nostri lettori. Allora, ecco l’isola dalle acque caraibiche in cui passare delle vacanze di Ferragosto veramente indimenticabili. Vediamo subito di cosa si tratta.

Un piccolo paradiso tra Tunisia e Italia

Pochi lo sanno, ma non troppo lontano dalla Sicilia si trova un’isola bellissima capace di regalare forti emozioni. Ecco l’isola dalle acque caraibiche in cui passare delle vacanze di Ferragosto veramente indimenticabili. Parliamo di Lampedusa, piccola perla incastonata nel lembo di mare che separa l’Italia dalla Tunisia caratterizzata da spiagge bellissime e acque cristalline.

Per questo motivo oggi andremo alla scoperta dei lidi più belli di quest’isola in cui passare un Ferragosto difficile da dimenticare. Iniziamo con una piccola spiaggia riservata in cui potersi rilassare lontani dal turismo di massa. Parliamo di Cala Creta, tranquillo lido che si trova nella parte meridionale dell’isola. Per raggiungerla sarà necessario passare vicino ad un campeggio e affrontare poche centinaia di metri di strada.

Una volta arrivati non si potrà non rimanere colpiti dalle acque cristalline e dall’atmosfera serena di questa bellissima località. Se si è invece appassionati di snorkeling non ci si dovrebbe perdere una visita a Cala Calandro. Qui sarà possibile trovare dei bellissimi fondali e un mare quasi mai mosso.

Questa isola dalle acque caraibiche è perfetta per passare un Ferragosto veramente indimenticabile

Se invece non si teme il rumore e il caos causato dal turismo si può provare a visitare cala Guitgia, una delle spiagge più popolari di tutta l’isola. La presenza di stabilimenti balneari ben attrezzati rende questo lido perfetto per passare una serena giornata in famiglia.

Infine, concludiamo l’analisi delle cale più belle di Lampedusa con una spiaggia da record. Parliamo della Spiaggia dei Conigli, piccolo angolo di paradiso votato come lido più bello del Mondo dagli utenti della piattaforma Trip Advisor.

Qui sarà possibile trovare una spiaggia veramente candida e un mare dalle note caraibiche. Se si vuole passare il Ferragosto in questa bellissima perla è però necessario affrettarsi. Al fine di preservarla dal turismo di massa, infatti, a partire da luglio è stato introdotto l’ingresso a numero chiuso. È per cui necessario prenotarsi nell’apposito sito internet, sperando che i 300 posti disponibili non siano stati tutti prenotati.

