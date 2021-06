Moltissime persone stavano aspettando l’estate per potersi finalmente lasciare alle spalle il periodo difficile che stiamo vivendo e godersi un po’ di serenità. Eppure non è sempre facile riuscire a trovare una meta estiva in cui poter passare una vacanza all’insegna del relax e della tranquillità.

Noi di ProiezionidiBorsa lo sappiamo e per questo vogliamo venire incontro ai nostri Lettori. Allora, ecco l’isola dalla serenità assoluta e dal mare cristallino da visitare questa estate. Scopriamo subito di quale isola si tratta.

Gli amanti della serenità dovrebbero conoscere questo piccolo angolo di paradiso

Sono ormai veramente poche le persone che non conoscono almeno per fama le località turistiche della Grecia insulare. Sono tantissimi, infatti, i turisti che ogni anno vanno alla ricerca di spiagge dorate e di divertimento in località come Mykonos e Santorini.

Tuttavia non tutti sanno che tra le isole greche è ancora possibile trovare degli angoli di paradiso in cui passare vacanze serene senza spendere eccessivamente. Tra queste spicca sicuramente Simi, piccola perla del Dodecaneso capace di stupire anche i viaggiatori più navigati. Qui sarà possibile, infatti, trovare delle spiagge poco frequentate e dal mare cristallino, visitare antichi luoghi di culto e antichi edifici medievali.

Ecco l’isola dalla serenità assoluta e dal mare cristallino da visitare questa estate

Ma quindi che cosa visitare a Simi, piccola perla poco conosciuta del Dodecaneso? Sicuramente non possiamo perderci una passeggiata per la città di Ano Symi, divisa nella zona portuale e nella città alta. Qui potremmo perderci tra coloratissimi edifici neoclassici e goderci in tutta tranquillità la gioia di gustare del buonissimo caffè greco.

Risulta inoltre imperdibile una visita al Monastero di San Michele Arcangelo di Panormitis, luogo di culto suggestivo e dalle origini antichissime.

Infine, non si possono non citare le spiagge raggiungibili spesso solamente a piedi o in barca. Tra queste spicca sicuramente la spiaggia di Agios Georgios Disalonas, dove trovare un mare cristallino e una bellissima spiaggia di ciottoli.

