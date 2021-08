La torta 7 veli è uno dei dolci più amati al mondo ed è composto, appunto, da sette strati.

Fra questi vi è una base croccante, uno strato di bavarese al cioccolato, due strati di pasta biscotto al cacao e due strati di bavarese alle nocciola.

In questa ricetta, vedremo come realizzare il tutto in ordine di stratificazione, dal basso verso l’alto.

Ecco l’irresistibile torta sette veli che sta ricevendo tantissimi like sui social

Ecco come realizzare la base croccante

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

80 grammi di cioccolato fondente;

90 grammi di cereali, come i fiocchi di riso;

2 cucchiai di crema alla nocciola (tipo Nutella).

Innanzitutto sciogliamo il cioccolato fondente ed aggiungiamoci la crema di nocciola. Fatto ciò, sbricioliamo in una ciotola i cereali e versiamo anche il composto di cioccolato e nutella creato in precedenza. Una volta amalgamato il tutto, la nostra base sarà pronta.

Ora tocca alla crema al cioccolato

125 millilitri di latte;

50 grammi di zucchero;

2 fogli di gelatina;

1 bustina di vanillina;

1 tuorlo d’uovo.

Lasciamo in ammollo in acqua fredda i fogli di gelatina per 10 minuti. Dopo di che, in un pentolino versiamo il latte, il tuorlo, la vanillina e lo zucchero, ed iniziamo a mescolare con una frusta.

Quando comincerà a riscaldarsi, aggiungiamo i fogli di gelatina ben strizzati. Portiamo tutto ad ebollizione e lasciamo cuocere per altri 3 minuti. Una volta finito, spegniamo e lasciamo raffreddare.

Per la bavarese alla nocciola

metà della crema di base creata precedentemente;

150 millilitri di panna;

Altri 2 cucchiai di crema alla nocciola (tipo Nutella).

Montiamo la panna a neve, aggiungiamo la Nutella e la crema di base, continuando a mescolare fino a quando saranno ben amalgamati.

Ingredienti per il disco di pasta biscotto al cioccolato

3 uova;

120 grammi di farina 00;

120 grammi di zucchero;

1 bustina di vanillina;

40 grammi di cacao amaro;

30 millilitri di latte;

mezza bustina di lievito per dolci.

Sbattiamo innanzitutto le uova con zucchero e vanillina. Una volta ottenuto un composto spumoso, aggiungiamo la farina, il lievito ed il cacao. Dopo di che aggiungiamo il latte. Versiamo il composto in uno stampo per torte ed inforniamo per 15 minuti a 180 gradi. Una volta sfornata, lasciamo raffreddare e tagliamola a metà per ottenere due dischi.

Infine, realizziamo la glassa a specchio

100 g di zucchero;

80 millilitri di panna;

70 millilitri di acqua;

2 fogli di colla di pesce;

40 grammi cacao amaro.

Mettiamo in ammollo la colla di pesce per 10 minuti in acqua fredda. Poi versiamo in un pentolino acqua, panna, zucchero e cacao (poco per volta). Mescoliamo con una frusta, accendendo la fiamma.

Una volta raggiunto il bollore, lasciamo cuocere per 3 minuti e poi lasciamo riposare.

Dopo di che, aggiungiamo la colla di pesce e mescoliamo finché non sarà sciolta.

Assemblaggio

Stendiamo la base croccante in uno stampo e lasciamo raffreddare in frigorifero. Dopo 20 minuti, realizziamo il secondo strato con metà della bavarese alla nocciola.

Il terzo strato sarà composto dalla pasta biscotto al cioccolato, inumidito con una bagna di acqua e zucchero. Il quarto strato con la crema al cioccolato.

Il quinto strato sarà uguale al terzo ed il sesto uguale al secondo strato. Infine chiudiamo con la glassa a specchio. Quindi, ecco l’irresistibile torta sette veli che sta ricevendo tantissimi like sui social e che ingolosirà grandi e piccini.