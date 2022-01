Mentre prepariamo le nostre ricette, soprattutto dolci, l’ingrediente fondamentale che non deve mancare mai è la fantasia. Grazie a questo elemento possiamo creare sempre tante cose nuove, senza annoiarci o perdere la voglia di cucinare.

In questo articolo, infatti, dimostreremo la veridicità di queste affermazioni, proponendo una ricetta davvero eccezionale. Stiamo parlando della cheesecake al tiramisù, nella quale andremo a fondere due tra i dessert più famosi ed amati al Mondo.

Ecco l’irresistibile ricetta della cheesecake al tiramisù che farà letteralmente impazzire tutti per la sua bontà

Per realizzare la nostra buonissima cheesecake al tiramisù avremo innanzitutto bisogno di:

200 grammi di biscotti digestive;

100 grammi di burro;

2 tazzine di caffè.

Questi ultimi ci serviranno per creare la base; mentre per la crema saranno necessari:

500 grammi di mascarpone;

120 grammi di zucchero;

6 tuorli;

250 grammi di formaggio spalmabile;

80 grammi di panna fresca liquida;

10 grammi di fogli di gelatina;

acqua fredda.

Infine, per lo strato interno e la decorazione finale avremo bisogno di:

130 grammi di savoiardi;

5 tazzine di caffè;

cacao amaro in polvere.

Procedimento

Per prima cosa, prepariamo in totale 7 tazzine di caffè e versiamole in una ciotola per farlo raffreddare. Nel frattempo, prepariamo il burro fuso e lasciamolo intiepidire.

Fatto ciò, riduciamo in polvere con un mixer i biscotti digestive, uniamoli al burro fuso e mescoliamoli insieme a due tazzine di caffè. Una volta finito, foderiamo uno stampo con carta forno e versiamoci dentro il composto livellandolo bene. A questo punto, lasciamolo rassodare in frigorifero per 30 minuti.

Ora, mettiamo in ammollo la gelatina in acqua fredda e nel frattempo, in un pentolino, facciamo sciogliere 60 grammi di zucchero in 40 millilitri di acqua. Una volta raggiunta l’ebollizione dello sciroppo, versiamo i tuorli in una planetaria e la parte restante di zucchero.

Cominciamo a montare questi ultimi e poco per volta aggiungiamo lo sciroppo caldo per pastorizzare l’uovo.

Ora scaldiamo leggermente la panna in un pentolino e versiamoci la gelatina strizzata per bene, mescolando a fuoco basso, finché non risulterà densa. A questo punto, in una ciotola, uniamo il mascarpone ed il formaggio spalmabile ed accorpiamo il tutto, poco per volta, nella planetaria. Fatto ciò, versiamo anche la panna con la gelatina e continuiamo ad amalgamare.

Preleviamo dal frigorifero la nostra base e ricopriamola con la crema al mascarpone e formaggio appena creata. Intingiamo velocemente i savoiardi nel caffè e formiamo uno strato sopra alla crema. Una volta finito, ricopriamo con altra crema e riponiamo in frigorifero per 4 ore. Quindi, ecco l’irresistibile ricetta della cheesecake al tiramisù che farà letteralmente impazzire tutti per la sua bontà. Una volta rassodata, spolveriamo la superficie con il cacao amaro e siamo pronti per servirla.