La festa di Carnevale sta finalmente arrivando e i bambini stanno già pensando ai costumi da indossare.

Da principessa o da supereroe, maschietti e femminucce possono sbizzarrirsi e trasformarsi per un giorno nel loro personaggio preferito.

Non solo i bambini, anche gli adulti non vedono l’ora di mascherarsi con abiti stravaganti e parrucche da capogiro.

A parte i travestimenti che tutti amiamo sin da bambini, il Carnevale si caratterizza anche per un’atra cosa. Ci riferiamo al cibo ovviamente, in particolare delle castagnole e delle famose frappe. Conosciute come chiacchiere, in un precedente articolo abbiamo proposto una ricetta salata e originale rispetto alle solite dolci.

Come per le chiacchiere salate, anche stavolta Noi della Redazione vogliamo suggerire ai nostri Lettori un manicaretto da antipasto, delizioso e perfetto anche come spuntino.

Si prepara con pochissimi ingredienti e la sua origine si fa risalire alla bellissima Liguria, famosa per lo splendido mare e la vicinanza alla Francia.

D’altra parte, anche i piemontesi sembrano aver “preso in prestito” questo manicaretto, ma le vere origini restano dei loro vicini liguri.

Scopriamo di cosa si parla e come realizzarlo con le nostre stesse mani.

Ecco l’irresistibile antipasto di Carnevale fritto al punto giusto e dalla simpatica forma a bastoncino

Ci riferiamo alla panissa, un composto a base di farina di ceci davvero facile da realizzare ma che richiede un po’ di tempo.

Partiamo quindi dagli ingredienti e vediamo passo dopo passo come prepararla:

280 grammi di farina di ceci;

1 litro d’acqua;

sale, olio e pepe nero q.b.;

abbondante olio di semi di girasole per la frittura.

Per prima cosa, setacciamo la farina, versiamola in una grande ciotola e aggiungiamo sia il pepe che il sale.

Versiamo l’acqua lentamente e mescoliamo in modo energico.

Non appena avremo aggiunto tutta l’acqua, passiamo il composto in una pentola e cuociamo a fuoco bassissimo.

Continuiamo a mescolare, così da evitare la formazione di grumi.

Proseguiamo per circa un’ora e un quarto e passiamo ad un altro step.

Frigo e forno

Prendiamo una pirofila abbastanza ampia, versiamo l’olio d’oliva e adagiamo la nostra farina di ceci. Stendiamola per bene e teniamola in frigorifero per circa 1 ora e 45 minuti. Intanto, facciamo scaldare l’olio di semi di girasole che ci servirà per friggere.

Una volta raffreddatosi, mettiamo il composto su una base liscia e tagliamolo a bastoncini. Buttiamoli nell’olio e quando avranno raggiunto una certa doratura, poggiamoli su un po’ di carta assorbente. Quando si saranno asciugati, cospargiamo dell’altro sale e pepe e serviamoli ai nostri ospiti.

Sono deliziosi e si possono gustare anche per sgranocchiare qualcosa prima di pranzo o cena.

Saporito, fritto al punto giusto e dalla simpatica forma a bastoncino, ecco l’irresistibile antipasto ideale per i giorni di Carnevale (e non soltanto).