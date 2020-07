Ecco l’investimento vincente per i prossimi mesi se comprato sui livelli giusti: elevato dividendo e potenziale rialzista superiore al 30% Dove per “giusti” si intendono quei livelli di trading che minimizzano il rapporto risk/reward.

Il nostro Ufficio Analisi ha selezionato il titolo azionario SABAF in quanto presenta tutte le condizioni per essere un investimento molto interessante. Tuttavia viene da una lunghissima fase discendente che dai massimi recenti del 2017 lo ha portato nuovamente sui minimi storici perdend.o oltre il 60%.

D’altra parte il giudizio tra gli addetti ai lavori e il responso dell’analisi fondamentale sono buoni, per cui ci sono tutti i presupposti per fare bene.

Crowfunding immobiliare: ROI operazione 11,25%, ROI ANNUO 9,00%! - Scopri di più »

Per l’unico analista che copre il titolo la raccomandazioni è Buy, comprare subito, con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 30% rispetto ai livelli attuali.

Per l’analisi fondamentale qualunque sia l’indicatore utilizzato (PE, PEG, PB) SABAF risulta essere sottovalutata. In particolare considerando il Price to Book ratio (PB) il titolo risulta essere sottovalutato del 40% circa. Nel caso del PE, invece, la sottovalutazione scendere al 10% circa.

Un altro aspetto che non va sottovalutato è che SABAF paga stabilmente un dividendo che nel caso peggiore in passato ha avuto un rendimento di circa il 3%. Alle quotazioni attuali il rendimento è di circa il 5%.

Ecco l’investimento vincente per i prossimi mesi se comprato sui livelli giusti: elevato dividendo e potenziale rialzista superiore al 30%

SABAF (MIL:SAB) ha chiuso la seduta del 15 luglio a quota 11,35€ in rialzo dello 0,44% rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero

Le ultime sedute hanno visto il rafforzamento della proiezione rialzista che punta al II° obiettivo di prezzo in area 11,9€ e a seguire al III° obiettivo di prezzo in area 12,604€.

Per il trading di breve respiro di potrebbe già tentare un acquisto con obiettivo guadagno di circa il 10%. L’importante è applicare lo stop nel caso di chiusure giornaliere inferiori a 11,203€.

Time frame settimanale

Anche sul settimanale il titolo si trova su livelli molto interessanti.

La forza della tendenza rialzista in corso è stata confermata dalla rottura in chiusura di giornata di area 11,201€, per cui adesso le quotazioni sono dirette verso area 13,618€ (II° obiettivo di prezzo) e area16€ (III° obiettivo di prezzo). Il potenziale rialzista, quindi, è di circa il 40%.

È possibile entrare al rialzo su questi livelli purché si inserisca lo stop nel caso di chiusure settimanali inferiori a 11,201€.

Time frame mensile

Per il lungo periodo ci sono ancora problemi in quanto la proiezione rimane saldamente ribassista. D’altra parte gli ultimi quattro mesi (compreso quello in corso) hanno dimostrato che il supporto intermedio in area 10,158€ è molto forte.

I livelli da monitorare in chiusura mensile, quindi, sono due. La rottura di area 10,158€ farebbe precipitare le quotazioni verso 5,979€ (I° obiettivo di prezzo). Viceversa la rottura della resistenza in area 12,689€ farebbe invertire la tendenza di lungo al rialzo.

Approfondimento

Dove è diretto il Future Ftse Mib nel medio/lungo periodo?