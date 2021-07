Le pagine di ProiezionidiBorsa hanno già illustrato le qualità dell’orzo, cereale molto importante per la salute di tutti. Unica controindicazione i tempi di cottura. Ma ecco l’insospettabile cottura veloce per questo cereale molto salutare.

Nessuno deve più spaventarsi perché questo cereale impiega anche 20 o 30 minuti per una cottura tradizionale in pentola. Inoltre, è facile immaginare che durante quegli interminabili minuti l’orzo debba essere girato con un mestolo perché non attacchi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

I tempi di cottura dei vari cereali sono più o meno simili. Anche il farro presenta più o meno tempistiche simili. Per questo motivo il suggerimento di oggi è quanto mai versatile e potrà essere utilizzato per tutti i cereali possibili.

La pentola a pressione

Forse poco conosciuta alle nonne, ma senz’altro amica delle donne che lavorano. La pentola a pressione praticamente dimezza i tempi di cottura di tutti gli alimenti.

Ecco l’insospettabile cottura veloce per questo cereale molto salutare

Molti non sospettano nemmeno che questo tipo di pentola possa accorciare così tanto i tempi di permanenza davanti ai fornelli. Altri non la usano perchè hanno paura che possa scoppiare, oppure non sanno come essere sicuri che il cibo non attacchi, dato che non lo si può mescolare.

Pochi semplici consigli

Ogni paura passerà con questi pochi suggerimenti. Intanto per l’orzo se la ricetta indica 30 minuti in pentola tradizionale ne basteranno 10 in pentola a pressione. Un netto risparmio di tempo!

Perchè il cibo non attacchi e non bruci serve solo la giusta quantità di acqua. Ogni pentola a pressione viene venduta con un libretto di istruzioni e ricette. Basterà attenersi alle dosi consigliate. La cottura ottenuta sarà assolutamente salutare perché si tratta di una semplice cottura particolarmente accelerata.

Come aprire la pentola a pressione

Alcune persone hanno paura di ustionarsi con il vapore all’apertura del coperchio. In realtà basterà alzare l’apposita levetta della valvola posta sul coperchio. Per alzarla si suggerisce di usare una presina o anche di spingerla verso l’alto con il manico di una posata. Il vapore uscirà con un getto sottile, ma potente. Solo quando non esce più vapore si potrà alzare la maniglia del coperchio senza pericolo. L’orzo sarà perfettamente cotto, con tutte le sostanze nutritive perfettamente conservate. Ed in soli 10 minuti.