Per una corretta alimentazione, non basta variare con i cibi e le preparazioni che facciamo ad ogni pasto principale. Infatti, è anche importante consumare alimenti stagionali. Soprattutto nel caso di frutta e verdura, gli esperti consigliano di mangiare sempre prodotti che vengono coltivati sul territorio nazionale. In sostanza, per avere certezza della loro provenienza e per sfruttare al meglio le loro proprietà benefiche è importante consumare qualcosa che cresce in quel determinato periodo stagionale. Il cavolo e il finocchio, ad esempio, sono cibi perfetti per questi mesi, poiché si possono trovare prodotti nostrani fino a maggio, circa.

Ecco l’insalata facilissima da preparare in soli 5 minuti ricca di vitamine e minerali per la salute di cuore e ossa che conquisterà tutta la famiglia

Il cavolo rosso è ricco di sostanze nutritive, soprattutto se consumato crudo. Ricco di vitamina C e K, ma anche di quella B6 e A. come anche di potassio, fibre e carboidrati. Aiuterebbe anche a combattere l’infiammazione e ridurre dolore e gonfiore associati. Così come contribuisce alla salute del cuore e delle ossa. Infine, aiuterebbe a migliorare la salute dell’intestino, garantendo regolarità contro costipazione e ostruzione.

Il finocchio è anch’esso ricco di vitamine A, E, K e B6. Come anche di calcio, fosforo, sodio, magnesio, ferro e zinco. Ha un basso contenuto calorico e avrebbe proprietà antibatteriche e antimicotico. Ancora, è potenzialmente utile per l’organismo per le sue proprietà antiossidanti. Con la bella stagione arriva, quindi, anche il tempo di alcuni piatti super gustosi pronti in pochissimo tempo, oggi vedremo la ricetta per un’insalata ricca di vitamine e minerali.

Tutto ciò che ci serve per la preparazione

Ingredienti necessari per 4 persone:

¼ di cavolo rosso;

2 finocchi;

200 g di gamberetti sgusciati;

olio di oliva;

aceto balsamico;

sale e pepe.

La prima cosa da fare è cucinare i gamberetti sgusciati. Scottiamoli un paio di minuti per lato con un filo d’olio in un tegame su fuoco medio-alto e mettiamoli da parte. Successivamente laviamo e tagliamo il cavolo viola e i finocchi. Cerchiamo di tagliarli finemente in modo che i sapori di entrambi si amalgamino tra loro. Successivamente uniamo gli ingredienti tutti insieme. Si possono aggiungere anche salse e spezie per aromatizzare l’insalata. Possiamo farlo con il pepe o con il timo, per esempio. Mentre le salse che meglio si accompagnano ai gamberetti potrebbero essere la salsa rosa o quella yogurt. Insomma, lasciamo molto spazio alla fantasia e ai nostri gusti e vedremo che diventerà un piatto gustosissimo. Ecco l’insalata facilissima da preparare in soli 5 minuti ricca di nutrienti utilissimi per la salute del nostro organismo.