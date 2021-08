L’aquafaba è l’acqua di cottura dei legumi, in particolare dei ceci, o l’acqua di governo ovvero quella in cui troviamo immersi i legumi in scatola, in vetro o in confezioni tetrapak. Pochi sanno che non andrebbe sprecata poiché è una specie di acqua magica che può essere utile per numerose ricette dolci e salate e per sostituire altri ingredienti.

L’aquafaba è infatti un ottimo surrogato delle uova. È perfetta quindi per le ricette dei vegani che evitano l’assunzione di derivati animali o per gli intolleranti alle uova. L’acqua di governo può essere montata a neve leggera, media e ferma al posto dell’albume a seconda dell’uso che se ne desidera fare.

Ecco l’ingrediente segreto che vi permetterà di preparare una maionese vegana buonissima

Innanzitutto bisogna sapere che è consigliabile utilizzare l’acqua di cottura dei legumi fatti in casa, preferibilmente ceci, oppure fagioli rossi o cannellini.

Spesso, infatti, oltre ai classici ingredienti come sale e zucchero, i legumi in scatola contengono additivi usati per esaltare il sapore degli alimenti. Bisogna quindi fare attenzione alle etichette nel caso in cui si utilizzi l’acqua di governo.

Inoltre, le proprietà di questo liquido magico ci consentono di utilizzare un prodotto che viene considerato di scarto e che altrimenti verrebbe buttato, riducendo in questo modo gli sprechi.

Aquafaba: come utilizzarla

Nell’aquafaba le porzioni variabili di carboidrati solubili e proteine creano un insieme perfetto per avere le stesse prestazioni della chiara dell’uovo. Ed esattamente come l’albume, per evitare che si smonti, una volta montata non bisogna aspettare troppo e va stabilizzata con zucchero o sale. Quindi oltre che per pan di spagna, meringhe, tortini al cioccolato, si può impiegare l’aquafaba anche in ricette salate come quiche, omelette e salse del mondo vegan. Ecco quindi l’ingrediente segreto che vi permetterà di preparare una maionese vegana buonissima.

Ingredienti:

200 ml di aquafaba;

230 ml di olio di semi di girasole;

cucchiaino di curcuma;

¼ di succo di limone;

sale q/b;

1 cucchiaio di senape.

Scoliamo i ceci e conserviamo l’aquafaba. In un contenitore alto e stretto versiamo il composto. Dopo aver aggiunto il succo di limone e la punta di un cucchiaino di curcuma cominciamo a frullare delicatamente con un frullatore ad immersione. Aggiungiamo l’olio di semi a filo lentamente poco per volta fino a quando la crema non si addensa. Sale quanto basta e a piacere un cucchiaino di senape. Un’altra frullata ed ecco la nostra maionese vegana di aquafaba pronta! Cremosa, densa e velocissima, pronta in soli 2 minuti e perfetta per accompagnare chips classiche di patate, di pasta o verdure.