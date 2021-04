Spesso cataloghiamo gli ingredienti come dolci o salati. Non osiamo quindi utilizzarli in modo creativo. In alcuni casi abbiamo ragione! Ci sono cibi che poco si adattano ad alcuni gusti. In altri casi, però, possiamo osare un po’ di più.

Tra gli ingredienti più versatili ne spicca uno che, quando impareremo a usarlo, diventerà indispensabile. Ecco l’ingrediente jolly che non deve mai mancare nella nostra dispensa e che ci cambierà la vita in cucina.

Un fedele alleato in cucina

Parliamo però di un ingrediente che ci aiuterà a preparare ricette più complesse. Non si tratta quindi di un cibo commestibile nella sua forma naturale. Grazie alle sue proprietà, però, questo ingrediente è un fedele alleato in cucina perché aiuta a rendere più gustose e cremose le nostre preparazioni. Si tratta infatti dell’amido! In commercio possiamo solitamente trovare l’amido di patate o di mais, detto anche fecola o maizena.

L’amido ha l’aspetto di una farina bianca molto sottile e leggera. Non tutti sanno come sfruttarlo però al meglio. L’amido ha però delle proprietà uniche e diventa un legante perfetto per le nostre preparazioni. Ecco come utilizzarlo al meglio.

Sia per i dolci che per i cibi salati

L’amido ha un gusto relativamente neutro e questo lo rende perfetto per moltissimi piatti. È infatti perfetto per rendere più cremosi i liquidi. Molti quindi lo usano per ricette a base di creme e sale. Aggiungendone un cucchiaino potremo infatti ottenere salse salate gustosissime. Possiamo ad esempio dare ai nostri piatti un gusto orientale mescolando salsa di soia, acqua e un cucchiaino di amido in cottura!

L’amido diventa un alleato anche nella preparazione di besciamella e creme a base di latte vaccino o vegetale. E nei dolci? Guardando gli ingredienti delle più buone cioccolate calde noteremo che contengono amido. Usando questo prodotto potremo ottenere delle buonissime e cremosissime cioccolate in casa aggiungendo un po’ di amido al cacao e al latte! Ecco l’ingrediente jolly che non deve mai mancare nella nostra dispensa e che ci cambierà la vita in cucina in pochi passi.