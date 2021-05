Per pulire velocemente le scarpe da ginnastica e le sneakers spesso ci si dimentica qualche accorgimento. Si potrebbero avere delle brutte sorprese, soprattutto sul colore e per evitarle ecco l’ingrediente eccezionale che impedisce alle scarpe da ginnastica di scolorire durante il lavaggio.

Le scarpe si macchiano

È abbastanza comune che dopo lunghe passeggiate nei parchi o sui percorsi urbani le nostre scarpe presentino delle macchie di sporcizia. Anche l’attività fisica in palestra o all’aperto le sporca soprattutto quelle da ginnastica. Le macchie possono essere provocate da urti e strisciate contro qualche oggetto oppure da semplice polvere e sporcizia accumulate col tempo.

Le scarpe da ginnastica possono essere in tela o in pelle e queste ultime di pelle scamosciata o pelle pieno fiore. In ogni caso quando si decide di lavare le scarpe bisogna fare attenzione e agire con prodotti non aggressivi.

A mano e in lavatrice

C’è chi preferisce lavare le sue scarpe a mano e chi sistemarle in lavatrice. Per ambedue i casi bisogna levare prima di tutto i lacci e poi pulire preventivamente le suole. Fatto questo si passa poi al lavaggio della tela o della pelle.

Il lavaggio a mano ci permette di seguire meglio i vari punti da trattare, quello in lavatrice è più pratico e meno faticoso. Per ambedue comunque meglio utilizzare del sapone di Marsiglia, un prodotto allo stesso tempo puro e delicato. Bisogna evitare i detergenti chimici perché spesso sono aggressivi e rischiano non solo di rovinare la pelle, ma anche di stingere le scarpe.

Un’attenzione a parte è per le scarpe da ginnastica con parti in pelle scamosciata colorata. Questa si stinge facilmente e il lavaggio deve essere fatto in modo molto delicato ed è da evitare la lavatrice.

Ecco l’ingrediente eccezionale che impedisce alle scarpe da ginnastica di scolorire durante il lavaggio

Sia che si mettano in lavatrice o che si lavino a mano se si hanno scarpe colorate conviene aggiungere un po’ di sale nell’acqua di lavaggio o nella lavatrice. Il sale fissa il colore e evita che le scarpe stingano.

Dopo averle fatte asciugare all’ombra all’aperto, una volta asciutte, si può mettere al loro interno un po’ di bicarbonato di sodio per evitare creazioni di muffe.

Un sistema semplice ma che prenderà ben cura delle nostre scarpe come anche quest’altro ingrediente per il bucato.