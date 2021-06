Con l’inizio della stagione estiva siamo sempre più esposti ai raggi solari. Non solo quando ci sdraiamo sul lettino in spiaggia per avere una bella tintarella. Anche quando giriamo per la città siamo a rischio di scottature ed eritemi solari. Per questo è sempre bene applicare una protezione solare. Ma molto spesso ce ne dimentichiamo ritrovandoci rossi come un peperone. Oggi, però, noi dello Staff di ProiezionidiBorsa sveleremo una soluzione completamente naturale.

Eritema solare e scottature

Non sono altro che degli stati infiammatori della pelle dovuti all’esposizione al sole. In base alla gravità, si può parlare di leggere scottature fino ad arrivare all’ustione. I sintomi più comuni sono l’arrossamento della zona, bruciore e prurito. Accompagnati dalla secchezza della pelle e sensibilità della zona. Bisogna evitare di scottarsi frequentemente altrimenti possono svilupparsi macchie della pelle.

Ecco l’infallibile rimedio della nonna completamente naturale per alleviare il fastidio dell’eritema solare e delle scottature estive

Quindi, partendo dal presupposto che dobbiamo fare di tutto per evitare le scottature, vediamo come rimediare. La sensazione di fastidio, il calore e il bruciore sono davvero spiacevoli. Non ci danno pace soprattutto quando l’eritema è sulla schiena. Allora dobbiamo applicare un impacco antinfiammatorio, con del pane.

Prendiamo del pane, anche raffermo, e inzuppiamolo in acqua fresca. Dopodiché avvolgiamolo in un canovaccio di lino o cotone. Applichiamo per 30 minuti sulla zona arrossata. L’amido all’interno del pane agirà da lenitivo. I vasi dilatati si restringono e la pelle si rinfresca. Dando sollievo immediato. Prima di applicarlo, laviamo bene la zona arrossata con acqua e detergente neutro. Ricordiamoci però che se dovessero presentarsi altri sintomi, come per esempio la febbre, è meglio contattare anche un medico.

Quindi, ecco l’infallibile rimedio della nonna completamente naturale per alleviare il fastidio dell’eritema solare e delle scottature estive. Ma esistono anche altri rimedi della nonna per un altro tipo di scottature, quelle casalinghe. Ne abbiamo parlato in un altro articolo che si può trovare cliccando qui.