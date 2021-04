Come si fa a non amare il pomodoro. La cucina italiana ne esalta il sapore grazie a ricetta buone da leccarsi i baffi. Dalle più semplici a quelle più elaborate. Squisito da mangiare sia crudo che cotto, il pomodoro fa impazzire grandi e piccini da generazioni.

Con piccoli accorgimenti e segreti della nonna, anche il più tradizionale sugo di pomodoro o un classico ragù si trasformano in un condimento eccezionale.

A tal proposito, si consiglia di approfondire anche con “Per un sugo eccezionale e senza acidità, sono questi i segreti degli chef da copiare assolutamente”, cliccando QUI.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

In questo spazio, invece, la Redazione vuole mostrare una varietà di pomodoro molto speciale che sempre più persone stanno apprezzando per le sue caratteristiche formidabili. Una pianta che tutti vogliono nell’orto di casa.

Ecco l’incredibile varietà che tutti stanno coltivando per avere pomodori succosi, dal sapore deciso e ricchi di proprietà

Stiamo parlando dei pomodori neri. Il colore scuro non deve trarre in inganno. Il pomodoro nero, infatti, è la varietà che contiene più benefici in assoluto.

Il superfood che non ci si aspetta

Considerato un vero e proprio superfood, il pomodoro nero non è geneticamente modificato. Questa varietà viene fuori da una ibridazione naturale che rende l’alimento unico nel suo genere.

Si differenzia dal pomodoro tradizionale per il suo sapore più intenso e dalla dolcezza meno sviluppata.

Inoltre, i pomodori neri sono ricchi di antiossidanti grazie alla presenza di licopene e diantocianine. Ovvero sostanze dal grande potere antiossidante che contrastano ad esempio, l’attività dei radicali liberi.

Per molti esperti consumare pomodori neri significa ridurre il rischio di diversi disturbi, tra cui ipertensione, malattie coronariche e alcune forme di asma. Inoltre, sempre secondo gli esperti, è ottimo per aiutare le ossa delle donne in menopausa.

Esistono diverse specie del pomodoro nero. Tra i più conosciuti ci sono il Pomodoro Black Cherry che è una tipologia di pomodoro ciliegino. Il Nero di Crimea che prima della maturazione è verde e poi diventa viola scuro. Perfetto per le insalate. Infine, il SunBlack ottimo per insalate ma anche per sughi gustosi.

Dunque, ecco l’incredibile varietà che tutti stanno coltivando per avere pomodori succosi, dal sapore deciso e ricchi di proprietà