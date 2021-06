La stagione passata aveva lasciato in sospeso molte occasioni di festa. Tra promesse di matrimonio, funzioni religiose, comunioni e battesimi questa stagione è invece molto ricca di eventi da affrontare con le dovute cautele. Per queste ragioni le Esperte di Beauty di ProiezionidiBorsa vogliono fornire qualche consiglio per un make up più duraturo in vista di questi eventi. Ecco l’incredibile trucco da cerimonia che dura molte ore e valorizza ogni età perché delicato ed elegante. Questi sono i prodotti da utilizzare e i consigli migliori per applicarli.

Come far durare molte ore un perfetto make up da cerimonia

La prima regola è applicare una base idratante con un finish luminoso e brillantinato. In commercio esistono davvero molti prodotti di questo tipo. Questi idratano la pelle e impediscono al viso di diventare più secco con il passare del tempo e le temperature alte. Tuttavia riescono anche a far brillare l’incarnato.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

All’interno sono presenti micro-glitter normalmente dorati che evidenziano ancor più l’abbronzatura. E per capire in quali punti precisi applicare il correttore per levigare le imperfezioni del viso basta seguire questi consigli.

Una base abbastanza coprente e resistente al caldo

Non bisogna scegliere fondotinta pesanti e assai coprenti. Con il passare del tempo e specialmente in estate la pelle tende a diventare più lucida. Il rischio è quello che gli ospiti notino la differenza tra il prima e il dopo. Scegliere una base leggera e lavorarla bene con il pennello sul viso. Sfumare la base anche su collo e spalle per evitare lo stacco tra viso e corpo.

Come truccare gli occhi e il resto del viso

Suggeriamo di applicare un velo di cipria sulle palpebre prima del trucco occhi. Questo serve a non rendere l’ombretto troppo appiccicoso e cremoso. È consigliabile anche l’utilizzo di un primer ma la cipria riuscirà perfettamente in questo intento e renderà l’ombretto più sfumabile.

Per quanto riguarda i colori suggeriamo di usare tonalità medie nella piega dell’occhio e sfumare su tutto il contorno dell’occhio. Applicare una tonalità più scura nell’angolo esterno e in quello interno. Scegliere invece un ombretto metallico per il centro della palpebra.

Ecco l’incredibile trucco da cerimonia che dura molte ore e valorizza ogni età

La cipria sarà fondamentale e bisognerà portarla in borsetta per opacizzare fronte e mento che tendono a lucidare con il passare del tempo. Per le labbra suggeriamo di scegliere colori chiari che sono più semplici da ritoccare dopo aver bevuto o mangiato. Ovviamente è di fondamentale importanza usare uno spray fissativo per prolungare la durata del make up. Ecco un trucco che dura per tutta la cerimonia e lascia sbalorditi gli altri ospiti!