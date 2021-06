Nelle giornate sempre molto frenetiche è difficile riuscire a trovare il tempo per allenare il corpo. Questo veloce workout però riesce a combinare le due cose grazie a una serie di 4 esercizi cardio da ripetere quotidianamente. Quindi ecco l’incredibile soluzione per migliorare la linea e smaltire velocemente gli odiosi chili in eccesso impiegando solo 10 minuti al giorno. Anche solo pochi minuti di esercizio ogni giorno possono fare la differenza.

Il primo esercizio è il plank

La Redazione aveva già spiegato e inserito questo famoso esercizio in questo circuito veloce per snellire il punto vita e avere la pancia piatta. Semplicemente con il corpo a gattoni sul tappeto basta stendere gambe e corpo con il peso sulle punte dei piedi. Posizionare le braccia a 90 gradi sul tappeto e fissare un punto in avanti con lo sguardo. Mantenere questa posizione per 30 secondi e ripetere per un totale di 4 volte alternando a piccole pause.

Il crossover mountain climber

Per effettuare questo secondo esercizio sempre a gattoni sul tappeto posizionare la braccia stese con i palmi delle mani aperti sul tappeto. Stendere le gambe sulle punte dei piedi e sollevare prima un ginocchio verso la spalla opposta e poi alternare. Arrivare con il ginocchio all’altezza del ventre. Eseguire il movimento per 30 secondi e un totale di 4 ripetizioni.

Proseguire con il salto laterale a piedi uniti

In posizione eretta sul tappeto e con le mani sui fianchi e i piedi divaricati eseguire piccoli saltelli sul posto. Per agevolare il movimento durante il salto è possibile unire le mani al petto per dare al corpo la giusta spinta. Eseguire per 30 secondi e ripetere 4 volte.

Jump balance con una gamba

L’ultimo esercizio prevede di partire in posizione eretta sul tappeto. Poi effettuare un piccolo salto con una gamba piegata in avanti a 90 gradi e l’altra dritta. Le braccia sono anche piegate ad angolo retto davanti al petto. Nello scendere nella posizione eretta di partenza portare il ginocchio piegato durante il salto dietro il corpo, come a volerlo allungare.

Nel frattempo scendere il busto verso il tappeto, con la testa bassa e le braccia stese con le mani aperte sul tappeto. L’altra gamba è perfettamente dritta a mantenere il corpo del peso. I più esperti possono direttamente passare in questa posizione partendo dal salto. Eseguire per 30 secondi e ripetere per un totale di 4 volte. Ecco l’incredibile soluzione per migliorare la linea e smaltire velocemente gli odiosi chili in eccesso impiegando solo 10 minuti al giorno.