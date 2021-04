Curare il nostro spazio esterno è un’attività piacevole ed entusiasmante che ci occupa molto tempo, richiede attenzioni e cure costanti. In questo periodo, grazie alle condizioni meteorologiche, ci possiamo dedicare sempre di più alla crescita delle nostre piante.

La soddisfazione nel vedere crescere i propri prodotti è motivo di orgoglio che ci spinge ogni giorno a dedicargli le cure di cui necessitano.

Ecco perché vedere il nostro terreno invaso da animali che danneggiano tutto il lavoro fatto è molto fastidioso.

E quindi, ecco l’incredibile soluzione che molti stanno usando per liberarsi delle talpe risolvendo il problema in poco tempo.

Soluzione fai da te

È davvero semplice la strategia da utilizzare, innanzitutto dovremo munirci di concime.

Esattamente, basterà aprire il tumulo fatto da questo animale e cospargerlo di questa sostanza organica che lo farà scappare definitivamente.

Il motivo per cui quest’operazione risulta così efficace è che la talpa non sopporta i composti di origine naturale.

Proprio per questo motivo, possiamo utilizzare concimi organici a base di panelli vegetali che hanno un’incredibile funzione repellente per le talpe

Prevenzione

Le talpe sono inevitabilmente attratte dagli avanzi di spazzatura e di cibo quindi dovremo sempre riporli in un’area chiusa.

È importante, infatti, che non si trovino a contatto con le nostre piante perché le attireremmo senza dubbio nelle zone coltivate del terreno.

Se non abbiamo ancora delle talpe in giardino, ma sappiamo che si trovano nei luoghi limitrofi, dovremo prepararci a proteggere il nostro spazio.

Basterà realizzare una recinzione. È consigliabile farla alta circa settanta centimetri e con i pali rivolti verso l’interno, così non potranno entrare neanche arvicole o topi.

Dovrebbe, intanto, essere prioritario non far del male a questi animali.

Cerchiamo sempre di utilizzare dei metodi naturali ed innocui che ci permettono di allontanarli in maniera rispettosa dell’ambiente.

In questo articolo abbiamo visto l’incredibile soluzione che molti stanno usando per liberarsi delle talpe risolvendo il problema in poco tempo: prepariamoci a metterla in pratica!