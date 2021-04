In questi giorni le temperature stanno aumentando sempre di più e il sole ci sta facendo finalmente compagnia, dopo tante giornate uggiose.

Spendiamo sempre più tempo in giardino o in balcone: è proprio una bella sensazione, dobbiamo ammetterlo.

Purtroppo, il caldo è spesso e volentieri accompagnato dall’arrivo delle temutissime e fastidiosissime zanzare.

Ecco l’incredibile motivo per cui molti stanno iniziando a bruciare la polvere di caffè in giardino.

Addio zanzare

Esattamente, proprio loro, questi fastidiosi insetti che ci girano intorno ronzando ininterrottamente, spesso pungendoci provocano punture irritanti e gonfiori.

Le zanzare hanno un olfatto sensibile, ben sviluppato ed i fondi di caffè, che bruciando spandono un odore molto forte, possono aiutarci ad allontanarle.

Per questo motivo l’aroma del caffè, quando viene bruciato, ha effetto repellente tanto naturale quanto efficace.

In questo modo riutilizzeremo un prodotto di scarto e risparmieremo denaro e salute, in quanto non danneggeremo l’ambiente con prodotti chimici.

Per prima cosa dovremo procurarci la polvere di caffè, semplicemente facendo seccare in un contenitore i fondi della bevanda preparata.

Successivamente versiamo la polvere in un barattolo e accendiamo con un fiammifero o un accendino.

Brucerà pian piano, come un incenso, e disperderà il suo aroma che andrà ad allontanare questi fastidiosi insetti.

Ecco l’incredibile motivo per cui molti stanno iniziando a bruciare la polvere di caffè in giardino, adesso possiamo provarlo anche noi.

Spray al caffè

Un’alternativa per utilizzare il caffè avanzato consiste versarlo, una volta freddo, in uno spray vuoto a disposizione.

Spruzziamolo in un secondo momento nei luoghi strategici nel nostro balcone o giardino.

In questo modo l’aroma sprigionato nell’ambiente ci aiuterà a liberarcene, allontanandole definitivamente.

Dobbiamo sempre ricordarci di valutare le condizioni meteorologiche perché se pioverà, ovviamente, dovremo ripetere l’operazione.

L’utilità di utilizzare questo prodotto è il fatto che scoraggia le zanzare femmine a deporre le uova in ristagni d’acqua dove è presente del caffè.

Per questo motivo sempre più persone decidono di utilizzare questa pratica domestica usando semplicemente il caffè avanzato.