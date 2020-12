Ecco l’incredibile la storia di questo prodotto per i capelli che usano tutti, stiamo parlando dello shampoo. Ebbene, si stenterà a crederci, ma l’introduzione di questo detergente per i capelli è relativamente recente e ha origine in un Paese che nell’immaginario comune è ancora esotico, perché distante e lontano dalla cultura e dalle tradizioni occidentali.

Chi direbbe mai che un’abitudine così radicata nei Paesi occidentali affondi le sue radici storiche in India? Probabilmente sono pochi a sapere che è proprio lì si trova la città natale dello shampoo.

Prima che lo shampoo arrivasse in Occidente, i capelli venivano lavati con una miscela a base di uova, alcool e oli essenziali. Chi non poteva permetterselo, però, lavava i capelli addirittura con la cenere. Ecco l’incredibile la storia di questo prodotto per i capelli che usano tutti.

La storia dello shampoo

Il termine shampoo è diventato d’uso comune nel 1762 dopo che Sake Dean Mahomed, un indiano emigrato, aprì un bagno pubblico a Brighton, offrendo appunto servizi per il lavaggio dei capelli. Il trattamento ricalcava una tradizione indiana nota col nome di “champo”, che significa letteralmente massaggiare. Il servizio prevedeva l’uso di sapone e erbe profumate bolliti in acqua per il lavaggio dei capelli. L’innovazione e l’efficacia del trattamento divennero ben presto famose e perfino Re Giorgio IV le elogiò pubblicamente.

Insomma, una storia di contaminazione tra culture che ebbe modo e luogo di esistere proprio in seguito alla colonizzazione inglese dell’India. È così che alcuni usi e costumi indiani si sono diffusi anche nel continente europeo.

Certo, ad oggi lo shampoo ha subito molte variazioni e la versione con cui lo conosciamo oggi è stata prodotta per la prima volta solo nel 1930.

Una curiosità

Anche il pigiama, indumento che fa parte dell’uso comune in Europa trae spunto dall’antica India. Infatti gli occidentali imitarono gli indiani nell’utilizzare dei tessuti morbidi per i pantaloni con cui dormire. Da qui quindi la nascita del pigiama.

Dunque ecco l’incredibile la storia di questo prodotto per i capelli che usano tutti.