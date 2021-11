Talmente buona da far leccare i baffi a chiunque! Un vero asso nella manica da sfruttare in ogni occasione. Una prelibatezza semplice ma d’effetto, tanto da sembrare un dolce di alta pasticceria. Insomma, è questo il dessert da non perdere per fare un figurone in poche mosse.

La crostata allo yogurt è perfetta per concludere un pranzo o una cena, ma è ottima anche a colazione o a merenda. Inoltre, la pasta frolla utilizzata non prevede l’aggiunta del burro, per cui la preparazione appare più leggera, pur preservando una sublime morbidezza.

Ecco l’incredibile crostata allo yogurt senza burro che nessuno vuole perdere perché è facilissima, morbida e cremosa

Per portare in tavola la crostata allo yogurt più buona di sempre, ecco tutto l’occorrente.

Ingredienti

1 uovo;

350 grammi di farina tipo 00;

125 grammi di yogurt greco;

100 grammi di zucchero;

50 ml di olio di semi;

8 grammi di lievito per dolci in polvere;

scorza grattugiata di mezzo limone;

1 pizzico di sale;

300 grammi di marmellata a piacere.

Procedimento

Innanzitutto bisognerà realizzare la pasta frolla. In una ciotola, inserire la farina, precedentemente setacciata, poi lo zucchero e il lievito in polvere. Mescolare e unire l’uovo. Poi, versare a filo l’olio e mescolare con cura. Aggiungere anche lo yogurt e unire un pizzico di sale e la scorza di mezzo limone, precedentemente grattugiata. Amalgamare gli ingredienti fino a raggiungere un composto uniforme e liscio.

A questo punto, coprire con la pellicola trasparente e far riposare in frigorifero per 30 minuti. Una volta trascorso il tempo indicato, prendere la frolla e trasferirla su un piano leggermente infarinato. Stendere la pasta con un mattarello. Poi, disporre il disco di pasta frolla in uno stampo per crostate ricoperto da carta da forno.

Successivamente, eliminare la frolla in eccesso e con l’impasto avanzato formare delle striscioline possibilmente molto simili tra loro. A questo punto, versare la marmellata all’interno della crostata e decorare con le striscioline. Far cuocere in forno già caldo alla temperatura di 180° C per circa 40 minuti. Ed ecco l’incredibile crostata allo yogurt senza burro che nessuno vuole perdere perché è facilissima, morbida e cremosa.