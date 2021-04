Tutti cercano piante che producano frutti senza però perdere le foglie e sporcare il giardino. Questa particolare pianta è la risposta perfetta. Si tratta della guava, che produce piccoli frutti verdi all’esterno e rossi e ricchi di semi al loro interno. Ecco l’incredibile albero esotico sempreverde il cui frutto è ottimo per la salute e ricorda tanto l’anguria. Reperirlo è semplice nei vivai più forniti e le cure da dare a questa specie non sono troppo impegnative. Per tutte queste ragioni la guava è un albero da frutto sempreverde che bisogna necessariamente avere!

Caratteristiche

Il nome di questa pianta è Psidium guajava e le sue radici la legano all’America del Sud e a Paesi caldi come i Caraibi. Il frutto appare all’aspetto molto simile alla comune “anguria” italiana, ma la polpa ha una consistenza simile al burro. Il sapore è a metà tra un melone e un frutto esotico.

Ma questo frutto nasconde davvero tantissimi benefici per la salute umana e tanti vantaggi nella coltivazione. Ecco l’incredibile albero esotico sempreverde il cui frutto è ottimo per la salute e ricorda tanto l’anguria e queste le ragioni per coltivarlo.

Coltivazione

Questa pianta è perfetta per tutte le regioni meridionali d’Italia. Essa predilige lo stesso clima indicato per gli alberi da frutto. Questo tuttavia non le impedisce di crescere anche in zone più miti e addirittura anche in vaso. Bisogna solo aver cura di evitare inutili gelate che comprometterebbero la pianta.

Per questo consigliamo di usare questo stratagemma già indicato per la pianta del limone e per cui basta solo una bottiglia di plastica. È possibile anche collocarla in appartamento se coltivata in vaso, specialmente durante i mesi più freddi. La fruttificazione avviene già nei primi anni di vita, quindi ecco tutti i benefici collegati all’assunzione di questo frutto.

La guava

Nei paesi esotici la guava è un cibo da consumare direttamente in strada, accompagnato da una spolverata di peperoncino. Anche la buccia è commestibile, mentre non lo sono i semi particolarmente duri che rendono difficile la masticazione. Il frutto è anche perfetto per creme o confetture e presenta innumerevoli benefici.

Tra questi figura l’enorme quantitativo di vitamina C, fosforo e potassio. Essa presenta notevoli quantitativi di fibre e carboidrati. Ma il maggior vantaggio sembra essere il suo potere quasi curativo. L’assunzione di questo frutto sembra poter contrastare sintomi come vomito o problemi intestinali e addirittura il diabete o il mal di denti. Ottimi anche gli utilizzi nel campo della bellezza e della cosmesi.