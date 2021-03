La Redazione di Proiezionidiborsa, sempre in linea con le attese dei Lettori, quest’oggi, illustra l’importo che i pensionati riceveranno nel mese di marzo. Ecco, di seguito, l’importo della pensione con le ritenute e trattenute nel cedolino INPS di marzo. Il cedolino della pensione consente ai pensionati di verificare l’importo mensile della pensione, e verificare altresì le variazioni che la pensione può subire.

Come descritto nell’articolo precedente relativo al cedolino del mese di febbraio, sono state fatte delle operazioni di congruità. In particolare, in ordine alle pensioni d’oro, sono state effettuate operazioni di verifica della congruità degli importi trattenuti nel 2020 a titolo di riduzione. Laddove ne sia derivato un conguaglio negativo, l’importo da recuperare è stato suddiviso in in 4 rate, la prima a partire dal rateo di febbraio.

Pertanto sul mese di marzo, si procederà al recupero della seconda rata. Inoltre, così come nel mese di febbraio, insieme all’IRPEF mensile, vengono trattenute anche le addizionali regionali e comunali del 2020. Queste trattenute sono effettuate in 11 rate nell’anno successivo a quello cui si riferiscono.

Ecco l’importo della pensione con le ritenute e trattenute nel cedolino INPS di marzo

Nel mese di marzo, inoltre, si applica, altresì, la trattenuta per addizionale comunale in acconto per l’anno 2021, fino a novembre 2021. Per i pensionati con importo annuo inferiore a 18.000 euro, che presentano un conguaglio per il ricalcolo dell’IRPEF, superiore a 100 euro, si rateizzerà fino a novembre. Invece, ci sarà una trattenuta nel mese di marzo, per le pensioni superiori a 18.000 euro o inferiori con un debito di imposta inferiore a 100 euro.

Inoltre, nel mese di marzo, per coloro che hanno usufruito della sospensione d’imposta per calamità naturali, si effettuano i relativi conguagli. Delle somme conguagliate se ne darà conto nella Certificazione Unica 2021. Insomma, quando si visualizzerà l’accredito si potrà constatare quanto illustrato dall’INPS nel comunicato stampa del primo marzo.

