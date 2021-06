Avere una chioma folta, lucente e soprattutto resistente è un motivo di vanto non solo per le donne ma anche per gli uomini. Prendersi cura dei propri capelli è molto importante e dalle nostre abitudini dipende la salute del capello.

L’estate è particolarmente amata e odiata dalla donne perché la combinazione del sole, del sale e anche del cloro tende a seccare i capelli. Ma grazie a pochi ingredienti naturali sarà possibile idratare e donare lucentezza ai capelli.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ecco l’impacco straordinario da fare assolutamente sulla chioma per rafforzare e rendere lucenti i capelli prima dell’estate

Il sogno di tutte le donne è quello di avere dei capelli morbidi e curati anche d’estate. Questo diventa un po’ più complicato perché i fattori ambientali come il sole e la salsedine tendono a rendere i capelli secchi e opachi. Oltre a perdere la loro naturale lucentezza, i capelli risultano anche più arruffati e in disordine.

Basteranno solo cinque ingredienti per creare una maschera che idrata, nutre e dona nuova vita ai capelli. Prendiamo un cucchiaio di burro di karitè, due cucchiai di olio d’oliva e di ricino, mezzo cucchiaino di cannella e di bicarbonato di sodio.

Cinque ingredienti per creare la maschera che idrata, nutre e dona nuova luce ai capelli

Fortunatamente esiste una soluzione naturale ed efficace. Ecco l’impacco straordinario da fare assolutamente sulla chioma per rafforzare e rendere lucenti i capelli prima dell’estate

In una bacinella uniamo tutti gli ingredienti e amalgamiamoli per bene, non appena la maschera risulterà omogenea possiamo applicarla sui capelli già umidi.

Avvolgiamo il capo con della pellicola trasparente e teniamo in posa per almeno due ore, risciacquiamo poi con acqua abbondante. Possiamo lavare i capelli con lo shampoo e il balsamo che utilizziamo abitualmente.

Ripetiamo il trattamento una o due volte a settimana, questa nuova abitudine ci permette di avere una chioma folta e lucente prima dell’estate.