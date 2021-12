Tutti in famiglia, a partire dal primo dicembre, corrono in cucina, o in soggiorno, per scoprire cosa si nasconderà dentro la casellina del calendario dell’Avvento. Una dolce tradizione che ci coccola e incuriosisce i più piccoli di casa. Sono 4 settimane che scandiscono l’arrivo del Natale e che arricchiamo con un calendario ricco di dolcetti e cioccolatini.

In realtà, questa usanza secolare sembra nascere in Germania, per poi diffondersi in tutta Europa. Qualsiasi sia l’origine, nessuno può resistere, per 24 giorni, a non aprire quelle porticine per sapere cosa troverà di bello o di buono.

In commercio abbiamo una scelta infinita ed esagerata, praticamente in ogni angolo troviamo in vendita centinai di tipi e modelli, che propongono diversi doni. In pochissimo tempo , però, potremo realizzarlo con le nostre mani e magari anche divertirci con i bambini e l’intera famiglia.

Ecco l’idea straordinaria per fare un fantastico calendario dell’Avvento fai da te completamente gratis

Costruire la struttura o reinventarne uno nuovo non costerà nulla, perché potremmo utilizzare materiali di riciclo, o che magari avremmo gettato via.

L’unica spesa potrebbe riguardare gli eventuali regalini, ma in questo caso l’idea originale a costo zero, potrebbe essere scrivere dei buoni simbolici. Infatti, potremo proporre ai più piccoli la visione di qualche cartone animato, superando l’ora consentita, un pic nic, un gioco, una passeggiata alle giostre o qualsiasi cosa possa piacergli.

Se lo realizziamo per i più grandi il cioccolatino sarà sempre gradito oppure optiamo per un gesto affettuoso, come un abbraccio inaspettato.

Per quanto riguarda la forma del calendario, se vogliamo una forma classica, usiamo i rotoli di carta igienica o da cucina terminati.

Prima dipingiamo con dei colori acrilici tutti i rotoli, se ne abbiamo pochi, tagliamoli in due. Poi creiamo una piramide, incollando con la vinilica o del nastro adesivo i vari pezzi tra loro.

Usiamo poi un cartoncino colorato per numerare, per chiudere i vari buchi e nascondere all’interno le nostre sorprese. Ecco l’idea straordinaria per fare un fantastico calendario dell’Avvento fai da te completamente gratis.

Un ramo magico

Un’altra simpatica idea per realizzare un calendario dell’Avvento particolare è usare un ramo, recuperato in giardino o magari durante una passeggiata al bosco fuori città. Basterà fissarlo al muro con le puntine, usando due nastri colorati o spago alle estremità.

Prendiamo, poi, 24 vecchie buste di carta, o creiamole con fogli di giornale, coloriamole ed abbelliamole con nastrini e brillantini e facciamo un piccolo foro al centro. Prendiamo nastri o fili di recupero, infiliamoli nei fori e appendiamo le buste o i sacchettini con le sorprese dentro al nostro bastone. In questo modo decoreremo anche un angolo di casa con questo allegro calendario dell’Avvento.

